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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингистки завершили выступление на Олимпиаде

В заключительном матче предварительного этапа россиянки уступили команде Великобритании со счетом 4:9
Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 4:9 в заключительном матче предварительного этапа на Олимпийских играх в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляли Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Поражение от британок стало для россиянок восьмым на предварительном этапе в девяти матчах. Сборная России заняла десятое место в турнирной таблице, ранее потеряв шансы на выход в полуфинал.

Полуфинальные матчи пройдут 18 февраля, матч за третье место - 19 февраля. Финальная игра пройдет в заключительный день Олимпийских игр - 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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