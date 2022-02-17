Российские керлингистки завершили выступление на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 4:9 в заключительном матче предварительного этапа на Олимпийских играх в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляли Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Поражение от британок стало для россиянок восьмым на предварительном этапе в девяти матчах. Сборная России заняла десятое место в турнирной таблице, ранее потеряв шансы на выход в полуфинал.

Полуфинальные матчи пройдут 18 февраля, матч за третье место - 19 февраля. Финальная игра пройдет в заключительный день Олимпийских игр - 20 февраля.