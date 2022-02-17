Матыцин: российские фигуристки совершили невероятный прорыв на Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева выступлениями на Олимпийских играх в Пекине совершили невероятный прорыв в своем виде спорта. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В четверг Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова заняла второе место. Лидировавшая после короткой программы Валиева допустила ошибки в произвольной программе и завершила соревнования на четвертом месте.

"Поздравляю Анну и Александру с невероятным триумфом! Анна, наша действующая чемпионка мира, показала поистине первоклассные программы, не оставив никого равнодушным. Сегодня она исполнила чистый, чувственный прокат. Мы стали зрителями маленького театрального представления на льду - это настоящее искусство во плоти, заслуженная и красивая победа! Борьба за медали была действительно напряженной. Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков на официальных соревнованиях - ее "Круэллу" высоко оценили судьи, и она по праву стала лидером произвольной программы. Программа Александры наполнена силой и уверенностью, желаю "Русской ракете" фигурного катания не терять этот стержень!" - сказал Матыцин.

Также министр поддержал Валиеву и поблагодарил тренерский штаб фигуристок, во главе которого стоит Этери Тутберидзе. "Отдельно хочется поддержать и сказать слова уважения нашей юной Камиле Валиевой. Все давление и напряжение, что ей выпало, она выдержала с честью и достоинством. Очень сочувствую и переживаю за выступление Камилы в произвольной программе. Но она очень сильная и волевая спортсменка, уверен, преодолеет все трудности и продолжит радовать нас на будущих соревнованиях, а мы всегда будем ее поддерживать. Тренерский штаб подготовил трех абсолютно разных фигуристок, которые представили шесть технически уникальных программ и совершили невероятный прорыв в мировом фигурном катании. Поздравляю Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза с достойным результатом. Мы гордимся и восхищаемся их работой. Также поздравляю Федерацию фигурного катания на коньках России и ее президента Александра Горшкова", - добавил он.

Щербаковой 17 лет. Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.