WADA считает, что Валиева не предоставила фактических доказательств невиновности

ТАСС, 17 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что российская фигуристка Камила Валиева не предоставила достаточное количество фактических доказательств своей невиновности в употреблении допинга. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), опубликованного пресс-службой организации.

По мнению WADA, спортсменка не предоставила полного объяснения о том, как в ее организм попало запрещенное вещество, что исключает основания для отмены временного отстранения. Валиева заявила, что триметазидин попал к ней через зараженный продукт, которым могло быть лекарство ее дедушки. Однако фигуристка не предоставила в суде рецептов или других документальных доказательств, которые свидетельствовали бы об употреблении ее дедушкой соответствующего препарата.

При этом суд установил, что Валиевой не хватило бы времени для предоставления достаточного количества доказательств для полного оправдания в виду ее участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, в понедельник они были отклонены CAS.

Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения.

Выступление Валиевой в турнире одиночниц

В четверг Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде, набрав 224,09 балла. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова (255,95 балла). Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером - японка Каори Сакамото (233,13).

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).