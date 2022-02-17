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Лига Европы

Пеллегрини считает, что еще рано говорить о выходе "Бетиса" в 1/8 финала Лиги Европы

В четверг "Бетис" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 3:2
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Главный тренер испанского "Бетиса" Мануэль Пеллегрини считает преждевременным разговоры о том, что команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы по футболу после гостевой победы над санкт-петербургским "Зенитом". Об этом он рассказал журналистам.

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В четверг "Бетис" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

"Матч получился тяжелым, как мы и ожидали, - сказал Пеллегрини. - Здесь прошли 90 минут, еще 90 предстоят нам в Севилье. Пока рано говорить о том, что мы куда-то вышли. Если бы мы не выиграли, мы бы не стали списывать это на отсутствие каких-то игроков".

"Мы знали, что "Зенит" любит закрывать центр, поэтому пытались атаковать по флангам. Я думаю, что нам может хватить концентрации, чтобы не пропускать. Но не стоит недооценивать и соперника - он забил три гола "Челси", а это победитель Лиги чемпионов", - добавил Пеллегрини.

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.

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