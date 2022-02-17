Футбольный клуб "Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:3 проиграл испанскому "Бетису" в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в присутствии 28 936 болельщиков.

Забитыми мячами в составе "Бетиса" отметились Гвидо Родригес (8-я минута), Виллиан Жозе (18) и Андреас Гуардадо (41). У "Зенита" отличились Артем Дзюба (25) и Малком (28). За петербургскую команду дебютировали нападающие Юри Алберто и Иван Сергеев. Бразилец вышел на замену на 65-й минуте вместо Клаудиньо, Сергеев на 73-й минуте заменил Дзюбу.

"Зенит" попал в раунд плей-офф за право принять участие в 1/8 финала Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире петербуржцы заняли третье место в квартете с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и шведским "Мальмё". "Бетис" выступал во втором по значимости турнире под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с групповой стадии. Команда из Севильи стала второй в квартете с германским "Байером", который напрямую попал в 1/8 финала Лиги Европы, а также шотландским "Селтиком" (раунд плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций) и венгерским "Ференцварошем".

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".