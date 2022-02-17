CAS не посчитал убедительным объяснение WADA о задержке проверки допинг-пробы Валиевой

В своем объяснении WADA утверждало, что международный стандарт для лабораторий просто рекомендует, но не обязывает аккредитованные организацией лаборатории обрабатывать образцы в течение 20 дней, и те 40 дней, которые потребовались для уведомления Валиевой, находятся в пределах привычной работы с допинг-пробой. Однако CAS счел этот аргумент неубедительным, ссылаясь на то, что фигуристка придерживалась "высоких стандартов в выполнении своих антидопинговых обязательств".

"Гибкость рекомендаций и руководящих принципов, применимых к аккредитованным WADA лабораториям, контрастирует со строгостью правил о временном отстранении, - говорится в решении суда. - Несмотря на то что пробы всех спортсменов являются анонимными, антидопинговые лаборатории и органы власти должны иметь возможность оперативно проводить антидопинговые тесты, если пробы собираются на важных мероприятиях, которые могут быть отборочными соревнованиями к Олимпийским играм, таких как чемпионат России по фигурному катанию".

Выездная панель CAS также не восприняла как аргумент объяснение медленной проверки допинг-пробы Валиевой кадровыми проблемами у стокгольмской лаборатории, вызванными случаями заражения коронавирусом среди персонала. По мнению арбитров, в этом не было вины Валиевой и это поставило ее "в удивительно трудное положение, когда она столкнулась с тем, что у нее отнимают всю жизнь в течение нескольких дней после крупнейшего события в ее короткой карьере". "Заявитель должен по крайней мере обосновать, что факты, на которые он опирается, и права, которые он стремится обеспечить, существуют, и существенные критерии основания для иска выполнены", - отмечается в документе.

Суд установил, что эпизод с допинг-пробой Валиевой омрачил впечатления фигуристки и других спортсменов на Олимпийских играх. Виной этому, по мнению арбитров, стал тот факт, что соответствующие антидопинговые органы не обеспечили своевременный анализ допинг-проб и вынесение решения по незавершенным делам до начала Олимпиады.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, в понедельник они были отклонены CAS. Расследование дела о допинге продолжается.