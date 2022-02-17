Семак: грубые ошибки "Зенита" в обороне привели к поражению от "Бетиса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" плохо вошли в игру в матче Лиги Европы с испанским "Бетисом", грубые ошибки в обороне стали причиной поражения. Об этом журналистам рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Пеллегрини считает, что еще рано говорить о выходе "Бетиса" в 1/8 финала Лиги Европы

В четверг "Зенит" проиграл дома "Бетису" со счетом 2:3 в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

"Плохо вошли в игру, начали матч неважно, - сказал Семак. - Ошибки грубые, индивидуальные привели к трем пропущенным мячам. Наша игра в обороне привела к поражению".

"То, что правило выездного гола отменено, хорошо, - отметил тренер. - Но я думаю, что "Бетис" - атакующая команда, то же самое можно сказать и про "Зенит". Обе команды хотят играть в атаку. Шансы на проход дальше? Статистика против нас, я думаю, что самое главное - сохранять веру".

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.