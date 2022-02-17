Семак: футболист "Зенита" Дзюба хорошо провел матч Лиги Европы с "Бетисом"

В четверг "Зенит" дома "Бетису" проиграл со счетом 2:3 в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Дзюба забил гол на 25-й минуте.

"Как оценю игру Дзюбы? Я думаю, что хорошо. В первом тайме много положительных моментов, он забил, был еще очень хороший момент, чтобы отличиться. Заменили его, чтобы освежить состав, его игру, в целом, оцениваю хорошо".

"Мы перестроились с выходом Уильяма Карвалью. Они освежили центр, выпустили центрально игрока, мы попытались сделать то же самое. Мы смотрелись не хуже, а по каким-то моментам, может, даже лучше. Прекрасный момент был у Далера Кузяева (во втором тайме полузащитник "Зенита" попал в перекладину - прим. ТАСС). Мы создали много моментов против такой хорошей команды, как "Бетис", но плохо сыграли в обороне", - добавил Семак.

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.