Прыгунья с трамплина Махиня заявила, что рассчитывает на победу на следующей Олимпиаде

Сборная России в составе Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова завоевала первую для отечественного спорта с 1968 года медаль Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина, став второй в смешанных командных соревнованиях. Первыми стали словенцы, третьими - канадцы.

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Ирма Махиня, завоевавшая в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, рассчитывает на победу на следующей Олимпиаде и планирует удачно выступить на предстоящем молодежном первенстве мира. Об этом она сообщила в ходе прямого эфира на странице "Мастерской новых медиа" в Instagram.

"Постараться выиграть", - заявила Махиня, отвечая на вопрос о планах на следующую Олимпиаду.

Также она отметила, что планирует успешно выступить в нынешнем сезоне на молодежном первенстве мира. "Я уже в 6 утра вылетаю на соревнования. Потом у нас первенство мира - тоже самый главный [турнир], надо выступить там. Приедем домой, еще здесь в России будут старты, еще много у нас соревнований - сезон не окончен", - сказала спортсменка.

Она также рассказала о том, что планирует улучшить в своей технике. "Отталкивание, наверное, оно еще не так хорошо мне дается, мы еще работаем над этим, все впереди", - сказала спортсменка.

Спорт помогает раскрыться

В ходе эфира Махиня рассказала о своих травмах. По ее словам, падения у нее происходили не часто, но за время спортивной карьеры она получила два сотрясения головного мозга и перелом носа. Махиня рассказала, что в детстве она была достаточно сдержанной и необщительной, а спорт помогает ей раскрыться. "Когда попала в сборную России, стала раскрываться: больше разговаривать, общаться - благодаря команде", - заявила спортсменка.

Также она рассказала, что хотела бы подробнее вести свои социальные сети. По ее словам, после Олимпиады количество ее подписчиков в Instagram увеличилось более, чем в два раза и сейчас превышает 800 человек.

Махине 19 лет, она представляет Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи, является чемпионкой России и серебряным призером молодежного чемпионата мира. Ранее на Олимпиаде в Пекине она стала десятой в личных соревнованиях. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.