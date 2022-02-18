Олимпийский дебют чемпиона. Рекордсмен мира конькобежец Кулижников стартует на Играх

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпиада в Пекине станет дебютной для многократного чемпиона и рекордсмена мира в конькобежном спорте россиянина Павла Кулижникова. В пятницу он выйдет на старт на дистанции 1 000 м.
18 февраля определятся обладатели пяти олимпийских наград высшего достоинства. Будут разыграны медали в биатлонных масс-стартах у мужчин и женщин, фристайле (женский хаф-пайп и мужской ски-кросс), а также в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 1 000 м.
Кроме 27-летнего Кулижникова, который является действующим рекордсменом мира на дистанции 1 000 м, от России выступит также Виктор Муштаков (Руслан Мурашов - запасной). Восьмикратный чемпион мира Кулижников не смог выступить на Играх 2014 года в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил, четыре года спустя его не было в списках участников Олимпиады в Южной Корее из-за отсутствия приглашения от Международного олимпийского комитета. Олимпийский сезон складывается для рекордсмена мира очень непросто, он впервые за долгие годы приехал на главный старт сезона не в статусе одного из главных фаворитов.
В женском биатлонном масс-старте, который из-за грядущего сильного похолодания был перенесен с субботы на пятницу, должны выступить две российские биатлонистки: Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, выигравшие в среду серебряные медали Олимпиады в эстафетной гонке. На мужской биатлонный масс-старт, который стартует через два часа после женского, заявлены три россиянина: Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков. Все - бронзовые призеры Игр-2022 в эстафете.
В мужском ски-кроссе будут бороться за медали три российских фристайлиста. На старт заявлены бронзовый призер Игр-2018 в этой дисциплине Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев. В женском хаф-пайпе среди участниц пятничных соревнований россиянок нет.
Полуфинал хоккейного турнира
В пятницу мужская сборная России по хоккею проведет один из самых важных для себя матчей за последние четыре года. В полуфинале олимпийского турнира подопечные Алексея Жамнова сыграют со шведами, обыгравшими в четвертьфинале команду Канады. Россияне, которые являются чемпионами Игр-2018, на пути к полуфиналу победили датчан.
За два дня до окончания Олимпиады начнут борьбу за медали фигуристы, выступающие в парном катании. Свои короткие программы покажут действующие чемпионы Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные призеры ЧЕ-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие на том турнире третьими. Произвольные программы пары представят 19 февраля.
В пятницу также станут известны обладатели бронзовых наград в мужском керлинге (золото будет разыграно на следующий день). Состоятся также оба полуфинальных матча в женском керлинге. Российские команды не сумели пробиться в плей-офф Олимпиады.
Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград), вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 26 медалями, уступая только норвежцам (29).
Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.