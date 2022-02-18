Малафеев считает, что футболисты "Зенита" не заслуживали поражения в матче с "Бетисом"

ТАСС, 18 февраля. Российский футбольный клуб "Зенит" не заслуживал поражения в матче раунда плей-офф Лиги Европы против испанского "Бетиса". Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Вячеслав Малафеев.

В четверг "Зенит" дома проиграл "Бетису" со счетом 2:3 в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

"В целом игра хорошо смотрелась, было достаточно хорошей скорости и много борьбы. Первый тайм действительно был интересный, сначала был провальный [отрезок] для "Зенита", но в целом потом игру выровняли и по забитым мячам, и потом игра была на встречных курсах, были обоюдоострые моменты. Второй тайм был не таким интенсивным", - заявил Малафеев.

"Еще ничего не потеряно, шансы есть и с такой игрой. "Зенит" не заслуживал сегодня поражения с учетом двух таймов и самой игры", - добавил он.

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.