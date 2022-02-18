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Олимпиада-2022 в Пекине

WADA заявило, что пока не намерено раскрывать детали участия в расследовании дела Валиевой

В допинг-пробе фигуристки, взятой 25 декабря, было выявлено наличие запрещенного вещества
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
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Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) подключится к изучению обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, однако детали его участия пока не будут раскрыты для общественности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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В допинг-пробе Валиевой, взятой 25 декабря, было выявлено наличие запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля сразу после получения результатов исследования пробы приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель Спортивного арбитражного суда отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.

"РУСАДА уже сообщило, что начало расследование в отношении вспомогательного персонала спортсмена, как это должно быть сделано в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, когда несовершеннолетний замешан в антидопинговом деле, - заметил собеседник ТАСС. - Кроме того, этим займется независимый отдел разведки и расследований WADA".

"Отдел разведки и расследований WADA является независимым, поэтому на данном этапе у нас не будет никаких дополнительных подробностей, кроме этой", - ответил представитель WADА на вопрос, будет ли расследование обстоятельств дела Валиевой совместным с РУСАДА, или Всемирное антидопинговое агентство намерено действовать в этом вопросе самостоятельно.

15-летняя Валиева на Играх в Пекине выиграла золото Олимпиады в командном турнире и стала четвертой в личном первенстве.

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