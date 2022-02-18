Череда упущенных возможностей. Российские биатлонисты на Олимпиаде остались без золота

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Российская команда по биатлону на Олимпиаде показала достойный результат, однако на сто процентов реализовать свой потенциал не смогла. Из 33 наград, которые разыгрывались в Пекине, россияне выиграли четыре - одну серебряную и три бронзовые медали. Сборная могла одержать три победы, однако биатлон не просто так имеет репутацию одного из самых непредсказуемых видов спорта.

Российские биатлонисты завоевали бронзовые награды в смешанной эстафете, в мужской эстафете и в гонке преследования, серебро - в женской эстафете. Почти в каждой из этих гонок россияне имели хорошие шансы завоевать золотые награды, однако в решающий момент шаг на верхнюю строчку преграждали собственные ошибки.

Началось все со смешанной эстафеты. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов сумели отправить Эдуарда Латыпова на последний этап с небольшим преимуществом, однако после заключительной стрельбы российский биатлонист подпустил к себе более именитых соперников - Йоханнеса Бё и Кентена Фийона-Майе. Норвежец и француз на заключительном отрезке дистанции обошли Латыпова в борьбе за первые два места. Как отметил после гонки тренер мужской сборной Юрий Каминский, Латыпов совершил тактический промах - он первым пошел на спуск, что позволило преследователям занять более выгодную позицию перед финишной прямой.

Еще более досадную ошибку Латыпов совершил в мужской эстафете. Перед заключительной стрельбой у него было минутное преимущество над ближайшим преследователем, однако лидер команды не справился с порывом ветра, заволновался и допустил пять промахов, уйдя на два штрафных круга. Это лишило команду победы, но призовое место Латыпов все же сохранил, что позволило Кариму Халили и Максиму Цветкову завоевать первые в карьере олимпийские награды.

Цветков к тому моменту уже мог быть обладателем медалей, причем даже золотой - в индивидуальной гонке и в спринте он оставался в шаге от призового места. Особенно обидным получился результат в индивидуальной гонке, где Цветков лишил себя победы последним выстрелом - предыдущие девятнадцать были точными. "Этот промах мне будет сниться", - не скрывал после финиша спортсмен своего разочарования. В спринте он ошибок уже не совершал, однако соперники оказались просто быстрее.

Сказки закончились

Была близка к личной награде и Резцова, однако ей тоже не хватило шага до награды - что в индивидуальной гонке, что в спринте. Несмотря на отсутствие золота, Кристина осталась довольна выступлением на дебютной Олимпиаде. "Когда мечтаешь о первой Олимпиаде, то представляешь мир с единорожками и радугой, словно сказку, - сказала Резцова. - Но когда приезжаешь сюда, то понимаешь, что тут все по-серьезному - напряжение максимальное".

"Сейчас, когда напряжение уходит, есть осознание того, что удалось превзойти собственные ожидания, получилось все гораздо лучше. Эмоции, которые накапливались по ходу Олимпиады, сейчас создали внутри такой невероятный ураган, что вы даже не представляете", - добавила она.

Вместе с Резцовой серебряными призерами эстафеты стали Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. В этой гонке российская команда тоже могла рассчитывать на золото, если бы Миронова на третьем рубеже не ушла на штрафной круг. Биатлонистка в этом сезоне показывает слабые результаты относительно себя двухгодичной давности. Не проявила она своих лучших качеств и в Пекине. В эстафете ее могла бы заменить Валерия Васнецова, однако биатлонистка по прилете в Китай заболела ковидом и была изолированна на полторы недели - Игры для нее закончились даже не начавшись. Вызванная ей на замену Евгения Буртасова пробежала только индивидуальную гонку, причем неудачно, в эстафету ее не поставили после скандальной истории с отказом от участия в контрольном старте.

Норвежцы вне конкуренции

Личную награду на Играх из российских биатлонистов завоевал только Латыпов - главный герой и антигерой команды. В гонке преследования ему удалась лучшая стрельба на Олимпиаде.

Сравнивать результаты российской команды в Пекине с двумя предыдущими Играми сложно, ведь четыре года назад в Пхёнчхане от страны выступили только четыре биатлониста, причем лидера команды Антона Шипулина к участию в соревнованиях не допустили, в Сочи после допингового скандала часть наград тоже была утрачена. В 2010 году в Ванкувере было лучше, тогда завоевали две золотые медали, серебро и бронзу.

С другой стороны, с прошлогоднего чемпионата мира российские биатлонисты увезли только бронзу мужской эстафеты, а такого количества наград, как в Пекине, на крупном турнире не было 12 лет. Но золото было на позапрошлом чемпионате мира - его в спринте завоевал Александр Логинов.

В любом случае до показателей норвежской команды еще далеко, они безоговорочные лидеры в биатлоне - на их счету шесть золотых, две серебряные и шесть бронзовых наград. Главный герой - Йоханнес Бё, на его счету три золотые медали и бронза. И это при том, что олимпийский сезон норвежец начал очень неубедительно.

Российская команда в биатлонном зачете Игр стала пятой, пропустив вперед сборные Норвегии, Германии, Швеции и Франции.