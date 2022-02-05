Полторы секунды до золота. Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпиады в миксте

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону впервые в истории завоевала в субботу медаль Олимпийских игр в смешанной эстафете. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами. Эти олимпийские медали стали первыми в карьере спортсменов.

На эту тему Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Золото завоевала сборная Норвегии, серебро - команда Франции. Российские биатлонисты проиграли победителям гонки всего 1,5 секунды. У российских биатлонистов первой на дистанцию вышла Нигматуллина, за ней - Резцова, которая ушла на штрафной круг после стрельбы на стойке. После двух этапов сборная Россия находилась на седьмом месте и более чем на минуту отставала от лидировавших на тот момент французов. Переломил ход эстафеты Логинов: на первом огневом рубеже он не допустил ни одного промаха, в стрельбе стоя использовал два штрафных патрона и передал эстафету первым с отрывом в 17,1 секунды. Латыпов на двух огневых рубежах использовал три штрафных патрона и перед последним кругом также был лидером с отрывом в 1,9 секунды, однако в последний момент упустил преимущество. Бронза сродни золоту По словам старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского, Латыпов ошибся на спуске перед финишем, что и привело к третьему месту. Однако сам спортсмен придерживался другого мнения и считал, что поступил правильно. По его словам, он выбрал тактику, рассчитывая, что сможет контролировать ситуацию на спуске, но небольшого отрыва от соперников было недостаточно. Латыпов назвал бронзовую медаль Игр выдающимся результатом, который был показан в состязании с сильнейшими соперниками.