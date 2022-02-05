Полторы секунды до золота. Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпиады в миксте

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону впервые в истории завоевала в субботу медаль Олимпийских игр в смешанной эстафете. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами. Эти олимпийские медали стали первыми в карьере спортсменов.
Золото завоевала сборная Норвегии, серебро - команда Франции. Российские биатлонисты проиграли победителям гонки всего 1,5 секунды.
У российских биатлонистов первой на дистанцию вышла Нигматуллина, за ней - Резцова, которая ушла на штрафной круг после стрельбы на стойке. После двух этапов сборная Россия находилась на седьмом месте и более чем на минуту отставала от лидировавших на тот момент французов.
Переломил ход эстафеты Логинов: на первом огневом рубеже он не допустил ни одного промаха, в стрельбе стоя использовал два штрафных патрона и передал эстафету первым с отрывом в 17,1 секунды. Латыпов на двух огневых рубежах использовал три штрафных патрона и перед последним кругом также был лидером с отрывом в 1,9 секунды, однако в последний момент упустил преимущество.
Бронза сродни золоту
По словам старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского, Латыпов ошибся на спуске перед финишем, что и привело к третьему месту. Однако сам спортсмен придерживался другого мнения и считал, что поступил правильно. По его словам, он выбрал тактику, рассчитывая, что сможет контролировать ситуацию на спуске, но небольшого отрыва от соперников было недостаточно. Латыпов назвал бронзовую медаль Игр выдающимся результатом, который был показан в состязании с сильнейшими соперниками.
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По мнению министра спорта РФ Олега Матыцина, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства, российские спортсмены заслуживали золота в смешанной эстафете. "Отдельно хочется отметить блестящее выступление Александра Логинова, который смог мастерски переломить ход гонки и вывел сборную на первое место перед заключительным этапом. Эдуарду Латыпову на последнем этапе противостояли сильнейшие соперники из Норвегии и Франции, и на финишной прямой нашему биатлонисту не хватило немного удачи для того, чтобы выиграть золото, которого наши спортсмены, безусловно, заслуживали сегодня", - отметил министр спорта России. Матыцин подчеркнул, что бронза - свидетельство хорошей подготовки биатлонистов к Олимпийским играм.
Личный тренер Латыпова Виктор Никитин отметил, что штрафной круг сказался на результате россиян. При этом норвежцы и французы прошли по три штрафных круга.
Промахи на стрельбище были следствием сильного ветра, а результаты российских биатлонистов говорят о том, что они смогли лучше других справиться с этой помехой. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, российская команда показала хорошую подготовку, хотя норвежцы в итоге были быстрее.
"Эта медаль сродни золотой, молодцы, выдержали до конца, всего один штрафной круг с учетом того, что у французов и норвежцев вообще по три круга - это очень хороший результат. Он говорит о том, что команда достаточно ровно подготовлена, с этим можно поздравить и мужских тренеров, и девушек, которые успешно подготовились", - сказал Васильев.
Бронза, завоеванная российскими биатлонистами на следующий день после открытия Олимпиады, может положительно сказаться на психологическом настрое спортсменов. По словам тренера Логинова Максима Кугаевского, медаль позволит биатлонистам в дальнейшем выступать более уверенно и расслабленно. "И когда получается медаль, пусть даже бронзовая, то совершенно по-другому спортсмены начинают себя чувствовать. На данный момент очень уверен в том, что они будут расслаблены, будет все хорошо", - отметил Кугаевский.