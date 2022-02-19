На пути к лидерству в мире. Российские фристайлисты завоевали три медали Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по фристайлу завоевала три бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине. Для российского фристайла этот результат является рекордным по числу медалей.
Награды у фристайлистов в Чжанцзякоу, где проходили практически все лыжные соревнования пекинских Игр, завоевали Анастасия Смирнова в могуле, Илья Буров в лыжной акробатике и Сергей Ридзик в ски-кроссе. С момента выступления сборной России на Олимпиаде фристайлисты выигрывали по две награды. В 1994 году в Лиллехаммере серебро выиграл Сергей Шуплецов, бронзу - Елизавета Кожевникова, и оба спортсмена выступали в могуле. В 2018 году в Пхёнчхане бронзовые медали выиграли Буров и Ридзик.
На Игры в Пекине сборная России по фристайлу приехала не в том составе, в котором ожидалось. В китайскую столицу в этот раз никто не приехал из могулистов. Это было связано с тем, что претендовавшие на участие в Играх Андрей Махнев и Артем Шульдяков не сумели принять участие в квалификационных соревнованиях на этапах Кубка мира, проходивших в США и Канаде.
Никто из россиянок также не сумел выступить там и в хафпайпе. Власти этих стран не пустили россиян, так как не признавали вакцины от коронавируса, которыми спортсмены были привиты. Федерация вместе с Олимпийским комитетом России обращалась по поводу предоставления лицензий в мужском могуле в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), а затем и в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако в конце января в CAS сообщили о том, у выездной панели суда отсутствует юрисдикция для рассмотрения этого вопроса.
Медали - уже победа
По словам президента Федерации фристайла России Алексея Курашова, задачей для команд в каждом из пяти видов, в которых были предоставлены олимпийские лицензии, была борьба за медали. Задача была близка к выполнению, поскольку награды были выиграны в трех из пяти дисциплин. В мужском хафпайпе, где 19 февраля будет разыгран последний олимпийский комплект наград, из-за травмы не сможет выступить Роман Егоров.
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В женском слоупстайле близка к третьему месту была Анастасия Таталина, которая переместилась на четвертую строчку после выступления китаянки. Россиянка после соревнований заявила о несправедливом судействе. По правилам, протесты на результаты соревнований невозможны, однако Курашов уже рассказал, что обратится в FIS по поводу судейства для того, чтобы состав корпуса арбитров был пересмотрен, и это было утверждено на ближайшем конгрессе организации.
Немного неожиданно бронзу завоевала 19-летняя могулистка Анастасия Смирнова. Обидно за трехкратного чемпиона мира Максима Бурова, который не прошел квалификацию. За себя и за брата в Пекине выступал Илья Буров, который, по мнению Курашова, должен был становиться вторым, однако его оттеснил его друг, олимпийский чемпион 2018 года украинец Александр Абраменко, ставший серебряным призером. В женском хафпайпе побороться за награду могла Валерия Демидова, которая получила травму.
"Для нас главное - навязывать борьбу в каждой дисциплине, становиться лидерами мирового фристайла, что у нас и получается. Применительно к Олимпиаде в Пекине и с учетом всех факторов эти бронзовые медали - уже для нас победа, - рассказал ТАСС Курашов. - То, что наш тренерский штаб справился с такими неимоверными нагрузками, говорит о многом".
Если медали Олимпиады 1994 года можно было связать с советским наследием и талантом отдельных спортсменов, то сейчас видно, что система подготовки фристайлистов к соревнованиям самого высокого уровня есть. Доказательством тому являются рекордные три медали, а также отношение ряда регионов к этому виду спорта. Подготовка к Олимпиаде тех же спортсменов в акробатике и ски-кроссе, где были выиграны медали, велась не за рубежом, а в Ярославле и Миассе Челябинской области соответственно. Там при содействии руководства регионов были построены трассы, а в Миассе трасса для ски-кросса была воздвигнута в соответствии с тем дизайном, который имела инфраструктура в китайской столице.
Состав сборной России преимущественно довольно молодой (Демидовой и Таталиной по 21 году, Смирновой - 19), поэтому спортсменам еще хватит времени для улучшения результатов.