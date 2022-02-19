На пути к лидерству в мире. Российские фристайлисты завоевали три медали Олимпиады

Награды у фристайлистов в Чжанцзякоу, где проходили практически все лыжные соревнования пекинских Игр, завоевали Анастасия Смирнова в могуле, Илья Буров в лыжной акробатике и Сергей Ридзик в ски-кроссе. С момента выступления сборной России на Олимпиаде фристайлисты выигрывали по две награды. В 1994 году в Лиллехаммере серебро выиграл Сергей Шуплецов, бронзу - Елизавета Кожевникова, и оба спортсмена выступали в могуле. В 2018 году в Пхёнчхане бронзовые медали выиграли Буров и Ридзик.

На Игры в Пекине сборная России по фристайлу приехала не в том составе, в котором ожидалось. В китайскую столицу в этот раз никто не приехал из могулистов. Это было связано с тем, что претендовавшие на участие в Играх Андрей Махнев и Артем Шульдяков не сумели принять участие в квалификационных соревнованиях на этапах Кубка мира, проходивших в США и Канаде.

Никто из россиянок также не сумел выступить там и в хафпайпе. Власти этих стран не пустили россиян, так как не признавали вакцины от коронавируса, которыми спортсмены были привиты. Федерация вместе с Олимпийским комитетом России обращалась по поводу предоставления лицензий в мужском могуле в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), а затем и в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако в конце января в CAS сообщили о том, у выездной панели суда отсутствует юрисдикция для рассмотрения этого вопроса.

Медали - уже победа

По словам президента Федерации фристайла России Алексея Курашова, задачей для команд в каждом из пяти видов, в которых были предоставлены олимпийские лицензии, была борьба за медали. Задача была близка к выполнению, поскольку награды были выиграны в трех из пяти дисциплин. В мужском хафпайпе, где 19 февраля будет разыгран последний олимпийский комплект наград, из-за травмы не сможет выступить Роман Егоров.