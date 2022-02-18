Российские фристайлисты установили национальный рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по фристайлу установила свой рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Олимпийских играх. Российские фристайлисты выиграли на Олимпиаде в Пекине три бронзовые награды.

Бронзовыми призерами стали Анастасия Смирнова (могул), Илья Буров (лыжная акробатика), Сергей Ридзик (ски-кросс).

Ранее лучшим результатом российской команды было две медали на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (одно серебро и одна бронза) и на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (две бронзовые медали).

Фристайлистам на Олимпиаде 2022 года осталось разыграть медали среди мужчин в дисциплине "хафпайп" 19 февраля, россияне не участвуют в этой дисциплине, Роман Егоров не вышел на старт в квалификации из-за травмы.