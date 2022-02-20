В заключительный день Олимпиады в Пекине разыграют пять комплектов медалей

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Пять комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пекине 20 февраля. Представители России в заключительный день Игр выступят в четырех медальных дисциплинах.

Главным событием дня для российских болельщиков наверняка станет финал мужского хоккейного турнира, где сборная России сразится с командой Финляндии - одним из своих самых принципиальных соперников. Игра начнется в 07:10 мск. От сборных, возглавляемых Алексеем Жамновым и Юккой Ялоненом, не ждут результативного хоккея, однако в финальном матче может произойти что угодно. Как сообщил тренер россиян Сергей Федоров, место в воротах вновь займет Иван Федотов. у финнов с первых минут на лед выйдет голкипер Харри Сятери.

Женский лыжный масс-старт на 30 километров начнется на два с половиной часа раньше запланированного: спортсменки выйдут на старт в 06:00 мск. Россию представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Бобслеисты в третьей и четвертой попытках выявят сильнейшего среди четверок. Российский экипаж Романа Гайтюкевича, Михаила Мордасова, Павла Травкина и Алексея Лаптева после двух попыток занимает седьмое место. Отставание экипажа Гайтюкевича от лидера составляет 0,78 секунды. Экипаж россиян Максима Андрианова, Алексея Зайцева, Владислава Жаровцева и Дмитрия Лопина занимает восьмую позицию (+1,12).

В горнолыжном спорте пройдут перенесенные с субботы командные соревнования в параллельном слаломе среди смешанных команд. Они были отложены из-за сильного ветра. За выход в четвертьфинал соревнований россияне поборются со сборной Италии. Россию представляют Анастасия Горностаева, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

В финале женского турнира по керлингу встретятся команды Великобритании и Японии. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап.

Большунов станет знаменосцем

О церемонии закрытия Игр известно немногое. Представитель оргкомитета Олимпиады Янь Цзяжун сообщил лишь, что ее основными героями станут спортсмены - люди, которые много тренировались и напряженно работали, чтобы достичь результата. В ней отразят и беспрецедентный статус Пекина как столицы летних (2008 год) и зимних Олимпийских игр. Также известно, что церемония будет относительно непродолжительной по времени. Начало - 15:00 мск.

Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр станет лыжник Александр Большунов. На Олимпиаде в Пекине 25-летний спортсмен выиграл три золотые медали (скиатлон, эстафета, масс-старт). Также россиянин завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.