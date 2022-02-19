Рекорд сборной России и третье золото Большунова. Итоги 15-го медального дня Игр

В субботу сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде, Александр Большунов стал первым в лыжном масс-старте, российские пары заняли второе и третье места в фигурном катании

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России установила национальный рекорд по количеству медалей в предпоследний соревновательный день на Играх в Пекине. Команда завоевала 31 медаль, в том числе шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Это на две медали больше, чем на Олимпиаде в Сочи. Единственное золото в актив сборной принес в субботу лыжник Александр Большунов, ставший лучшим в масс-старте. Для него это уже третья золотая награда на Играх в Пекине - ранее он был победителем в скиатлоне и мужской эстафете. По итогам Олимпиады-2022 спортсмен завоевал пять наград, всего же на счету лыжника девять олимпийских медалей. Серебро гонки завоевал Иван Якимушкин, бронзовым призером стал норвежец Симен Крюгер. Российский лыжник Артем Мальцев стал в итоге четвертым, Денис Спицов показал шестой результат. Трижды чемпион Большунов Мужской лыжный марафон на 50 км должен был начаться в 9:00 по московскому времени, но вмешалась погода. С утра из-за резкого ветра и мороза организаторы перенесли на воскресенье командный турнир по горнолыжному спорту, затем, за час до начала лыжного марафона, стало известно, что старт отложили на 10:00 мск., а саму дистанцию сократили до 28,4 км. По словам тренера российской сборной Юрия Бородавко, эта инициатива исходила от представителей команды Норвегии - пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо якобы поставил ультиматум, что не побежит 50 км в такую погоду. Остальные участники масс-старта поддержали это предложение. Впрочем, Клебо, проигрывавший лидерам по ходу гонки больше минуты, на третьем круге решил сойти с дистанции.

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По словам Большунова, узнав о сокращении дистанции, он немного расстроился, потому что настраивался на 50 км и пробежал бы их - спортсмен отметил, что уже после начала гонки ветер немного стих и во время движения было не так холодно. "Но в принципе эту "тридцатку" можно сравнить и с "полтинником", потому что здесь и высота, и сложные условия. Результат неплохой", - отметил Большунов. По мнению президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, масс-старт лыжников стал настоящей кульминацией Олимпиады в Пекине. Бородавко назвал три золотые медали Большунова "величайшим достижением". "Александр в своем прекрасном стиле выиграл эту гонку, был просто великолепный старт, стал трехкратным олимпийским чемпионом, получил неофициальное звание "короля лыж", - сказал он. После консультаций Олимпийского комитета России с тренерами и спортсменами Большунов был выбран знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия Игр, которая пройдет 20 февраля. Медали в фигурном катании Турниром спортивных пар в субботу завершились олимпийские соревнования в фигурном катании. Первое место заняли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые установили мировой рекорд по сумме баллов (239,99). Второе место завоевали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, уступившие лидерам меньше балла. Бронза у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, четвертое место также заняли россияне - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, российские фигуристы на соревнованиях спортивных пар показали достойные и яркие выступления. "Всего 0,63 балла наша пара уступила хозяевам Игр - китайцам, но для нас награды Жени и Володи с золотым отливом, ребята долгие годы шли к олимпийскому пьедесталу, были в их карьере успехи и неудачи. Но сегодня они продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворенно, что невозможно было оторвать глаз от их программы", - отметил Матыцин. Фигурист Владимир Морозов подчеркнул большой вклад, который внесла тренер Этери Тутберидзе в завоевание серебряной медали в соревнованиях спортивных пар. "В конце прошлого сезона Этери Георгиевна взяла нас в команду, несмотря на то что у нее своя группа девочек, где все были нацелены на пьедестал. Она все равно взяла нас, и это заслуга ее и ее команды. И Максим Траньков работал с нами, как и прежде", - сообщил спортсмен. Бобслей, керлинг, хоккей В субботу на Олимпийских играх определился бронзовый призер мужского хоккейного турнира. Им стала сборная Словакии, обыгравшая шведов со счетом 4:0. Для словаков это исторический результат, они впервые стали призером Игр. Ранее лучшей их позицией в олимпийском хоккейном турнире было четвертое место на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года. В керлинге сборная Швеции была более результативной. Шведы стали олимпийскими чемпионами, выиграв мужской турнир в этом виде спорта. В дополнительном энде они обыграли команду Великобритании со счетом 5:4. Бронза досталась канадцам, которые одержали верх над сборной США. Кроме того, шведские керлингистки стали бронзовыми призерами Игр в Пекине, победив команду Швейцарии.

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В бобслее определи чемпионов в соревнованиях женских двоек. Первое место занял германский экипаж Лауры Нольте и Деборы Леви, серебро взял еще один экипаж из Германии под управлением Мариамы Яманки, бронза у американского экипажа под управлением Эланы Майерс-Тейлор. Представительницы России Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли девятое место, Анастасия Макарова и Елена Мамедова - 19-е. Не удалось завоевать олимпийские медали конькобежцам. У женщин в масс-старте лучшей стала нидерландская спортсменка Ирен Схаутен. Россиянка Елизавета Голубева, которая была допущена до участия в финале после пересмотра результатов полуфинала, упала на 15-м круге и заняла 16-е место. У мужчин в масс-старте выступающий за России Даниил Алдошкин стал пятым, лучший результат показал бельгийский конькобежец Барт Свингс. Новозеландский фристайлист Нико Портеус завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "хафпайп". Второе место занял американец Дэвид Уайз, третьим стал его соотечественник Алекс Феррейра. Российские спортсмены не участвовали в данной дисциплине. Сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Лидером зачета является сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 12 бронзовых), второе место занимают немцы (11-8-5), третье - китайцы (9-4-2). Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине. По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 31 медалью, уступая только норвежцам (35).