{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Рекорд сборной России и третье золото Большунова. Итоги 15-го медального дня Игр

В субботу сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде, Александр Большунов стал первым в лыжном масс-старте, российские пары заняли второе и третье места в фигурном катании
Александр Большунов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России установила национальный рекорд по количеству медалей в предпоследний соревновательный день на Играх в Пекине. Команда завоевала 31 медаль, в том числе шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Это на две медали больше, чем на Олимпиаде в Сочи.

Единственное золото в актив сборной принес в субботу лыжник Александр Большунов, ставший лучшим в масс-старте. Для него это уже третья золотая награда на Играх в Пекине - ранее он был победителем в скиатлоне и мужской эстафете. По итогам Олимпиады-2022 спортсмен завоевал пять наград, всего же на счету лыжника девять олимпийских медалей.

Серебро гонки завоевал Иван Якимушкин, бронзовым призером стал норвежец Симен Крюгер. Российский лыжник Артем Мальцев стал в итоге четвертым, Денис Спицов показал шестой результат.

Трижды чемпион Большунов

Мужской лыжный марафон на 50 км должен был начаться в 9:00 по московскому времени, но вмешалась погода. С утра из-за резкого ветра и мороза организаторы перенесли на воскресенье командный турнир по горнолыжному спорту, затем, за час до начала лыжного марафона, стало известно, что старт отложили на 10:00 мск., а саму дистанцию сократили до 28,4 км.

По словам тренера российской сборной Юрия Бородавко, эта инициатива исходила от представителей команды Норвегии - пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо якобы поставил ультиматум, что не побежит 50 км в такую погоду. Остальные участники масс-старта поддержали это предложение. Впрочем, Клебо, проигрывавший лидерам по ходу гонки больше минуты, на третьем круге решил сойти с дистанции.

На эту тему
Вяльбе гордится тем, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
Вяльбе гордится тем, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

По словам Большунова, узнав о сокращении дистанции, он немного расстроился, потому что настраивался на 50 км и пробежал бы их - спортсмен отметил, что уже после начала гонки ветер немного стих и во время движения было не так холодно. "Но в принципе эту "тридцатку" можно сравнить и с "полтинником", потому что здесь и высота, и сложные условия. Результат неплохой", - отметил Большунов.

По мнению президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, масс-старт лыжников стал настоящей кульминацией Олимпиады в Пекине. Бородавко назвал три золотые медали Большунова "величайшим достижением". "Александр в своем прекрасном стиле выиграл эту гонку, был просто великолепный старт, стал трехкратным олимпийским чемпионом, получил неофициальное звание "короля лыж", - сказал он.

После консультаций Олимпийского комитета России с тренерами и спортсменами Большунов был выбран знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия Игр, которая пройдет 20 февраля.

Медали в фигурном катании

Турниром спортивных пар в субботу завершились олимпийские соревнования в фигурном катании. Первое место заняли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые установили мировой рекорд по сумме баллов (239,99). Второе место завоевали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, уступившие лидерам меньше балла. Бронза у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, четвертое место также заняли россияне - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, российские фигуристы на соревнованиях спортивных пар показали достойные и яркие выступления. "Всего 0,63 балла наша пара уступила хозяевам Игр - китайцам, но для нас награды Жени и Володи с золотым отливом, ребята долгие годы шли к олимпийскому пьедесталу, были в их карьере успехи и неудачи. Но сегодня они продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворенно, что невозможно было оторвать глаз от их программы", - отметил Матыцин.

Фигурист Владимир Морозов подчеркнул большой вклад, который внесла тренер Этери Тутберидзе в завоевание серебряной медали в соревнованиях спортивных пар. "В конце прошлого сезона Этери Георгиевна взяла нас в команду, несмотря на то что у нее своя группа девочек, где все были нацелены на пьедестал. Она все равно взяла нас, и это заслуга ее и ее команды. И Максим Траньков работал с нами, как и прежде", - сообщил спортсмен.

Бобслей, керлинг, хоккей

В субботу на Олимпийских играх определился бронзовый призер мужского хоккейного турнира. Им стала сборная Словакии, обыгравшая шведов со счетом 4:0. Для словаков это исторический результат, они впервые стали призером Игр. Ранее лучшей их позицией в олимпийском хоккейном турнире было четвертое место на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года.

В керлинге сборная Швеции была более результативной. Шведы стали олимпийскими чемпионами, выиграв мужской турнир в этом виде спорта. В дополнительном энде они обыграли команду Великобритании со счетом 5:4. Бронза досталась канадцам, которые одержали верх над сборной США. Кроме того, шведские керлингистки стали бронзовыми призерами Игр в Пекине, победив команду Швейцарии.

На эту тему
Сборная Словакии по хоккею впервые стала призером Олимпиады, завоевав бронзу в Пекине
Сборная Словакии по хоккею впервые стала призером Олимпиады, завоевав бронзу в Пекине

В бобслее определи чемпионов в соревнованиях женских двоек. Первое место занял германский экипаж Лауры Нольте и Деборы Леви, серебро взял еще один экипаж из Германии под управлением Мариамы Яманки, бронза у американского экипажа под управлением Эланы Майерс-Тейлор. Представительницы России Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли девятое место, Анастасия Макарова и Елена Мамедова - 19-е.

Не удалось завоевать олимпийские медали конькобежцам. У женщин в масс-старте лучшей стала нидерландская спортсменка Ирен Схаутен. Россиянка Елизавета Голубева, которая была допущена до участия в финале после пересмотра результатов полуфинала, упала на 15-м круге и заняла 16-е место. У мужчин в масс-старте выступающий за России Даниил Алдошкин стал пятым, лучший результат показал бельгийский конькобежец Барт Свингс.

Новозеландский фристайлист Нико Портеус завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "хафпайп". Второе место занял американец Дэвид Уайз, третьим стал его соотечественник Алекс Феррейра. Российские спортсмены не участвовали в данной дисциплине.

Сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Лидером зачета является сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 12 бронзовых), второе место занимают немцы (11-8-5), третье - китайцы (9-4-2). Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине. По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 31 медалью, уступая только норвежцам (35).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия118524
3Китай94215
4США89724
5Швеция85518
6Нидерланды85417
7Швейцария72514
8Россия6111431
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада481325
12Япония35917
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
20Словакия1012
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011
26Великобритания0011

 

Теги
Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаМатыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Шатан: словацкий хоккеист Слафковский достоин награды самого ценного игрока Олимпиады
В субботу сборная Словакии стала бронзовым призером Игр в Пекине
Читать полностью