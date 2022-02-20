Первый президент КХЛ надеется, что работу тренера сборной России оценят не в запале

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Оценка работы тренерского штаба сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года в Пекине должна проводиться не в запале. Такое мнение ТАСС высказал первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), член правления Федерации хоккея России (ФХР) Александр Медведев.

"Думаю, что вся спортивная общественность хотела бы получить ответы на эти вопросы. Очень надеюсь, что люди, которые отвечают за подготовку сборной, не в запале, а через короткое время после анализа дадут ответы. С единственной целью - не искать оправданий, а определить векторы движения вперед, потому что чемпионат мира не за горами, а четырехлетний цикл быстро пролетает", - сказал Медведев.

"Стоит ли ФХР рассматривать вопрос смены главного тренера? Такие вопросы находятся в компетенции Федерации хоккея России. Надеюсь, что федерация и правление заслушают отчет тренерского штаба, узнают, чего не хватало, что не было сделано из того, что могло, и по итогам примут решение. Это касается и подбора игроков, и организации игры, но сейчас не время и не место обсуждать это", - добавил первый президент КХЛ.

Сборная России в воскресенье потерпела поражение от команды Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине со счетом 1:2. После игры Медведев заявил ТАСС, что у него есть вопросы к тренерскому штабу и руководству сборной России, которые касаются выбора нападающих и защитников в состав на Олимпиаду, а также стиля игры, который показывала команда под руководством главного тренера Алексея Жамнова.