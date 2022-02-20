Борясь и не боясь. Российское фигурное катание сохраняет свои позиции

Российское фигурное катание ярко выглядит на международной арене уже не один олимпийский цикл. Национальный чемпионат по сложности и эмоциям порой перекрывает даже крупные международные старты. На Игры в П­екин отобрались сильнейшие из сильнейших, ведь на три места в основном составе команды в каждом виде претендуют куда больше фигуристов. А признанным лидерам, сколь бы они не были заслуженными, с каждым разом предстоит все более ожесточенная борьба за олимпийские путевки.

Российскую команду в Пекине в основном представляли молодые фигуристы, из которых до этого лишь трое уже побывали на Олимпийских играх — танцор Никита Кацалапов, чемпион Сочи-2014 в командном турнире и бронзовый призер тех же Игр в дуэте с Еленой Ильиных, и пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, являющиеся обладателями командного серебра Пхёнчхана-2018.

Сборная России более чем уверенно выиграла открывавший соревнования командный турнир. Марк Кондратюк, Камила Валиева, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктории Синициной и Кацалапова не оставили соперникам на льду никаких шансов. Вопросы к распределению мест возникли после оглашения положительного результата допинг-теста Валиевой, сданного еще в декабре. Словно по волшебству вырвавшиеся на свободу аккурат после завершения командного турнира данные заставили МОК поспешно заявить, что его результаты останутся предварительными до окончания расследования.

Валиева в таких условиях не смогла показать во второй раз за несколько дней, на что она способна, но отличные прокаты выдали Анна Щербакова, ставшая чемпионкой, и Александра Трусова, выполнившая пять четверных прыжков в произвольной программе и получившая серебряную медаль.

Кацалапов и Синицина, хоть и не сумели навязать борьбу французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, и близко не подпустили ко второму месту два американских танцевальных дуэта. Серебро же Тарасовой и Морозова, которые выдали одни из лучших прокатов в жизни, в любой другой стране имело все шансы превратится в золото, но только не на домашнем льду китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна. Самых добрых слов заслуживают и ставшие бронзовыми призерами Мишина и Галлямов.

Всего на счету сборной России по фигурному катанию в Пекине шесть медалей – две золотые, три серебряные и одна бронзовая. В Пхёнчхане четыре года назад была одна награда высшего достоинства — в женской одиночке, а также два серебра. На Олимпийских играх-2014 в Сочи российская сборная завоевала три золота, серебро и бронзу.

Команда в условиях усложнившейся пандемийной ситуации готовилась к Играм в Красноярске. Министерство спорта РФ поддержало идею руководства Федерации фигурного катания на коньках России и всячески способствовало подготовке сборной. В результате российской команде удалось мягче пройти условия акклиматизации перед перелетом непосредственно в Пекин. Тем более что график соревнований в Китае и без того достаточно сложен — часть соревнований проходила рано утром, часть заканчивалась около десяти вечера.

Отдельно стоит отметить и множество соревнований по фигурному катанию, которые проведены в России — этапы кубка и чемпионат страны, заключительный этап серии Гран-при в Сочи. Болельщики на турниры приезжали со всех концов России — этот вид спорта в последние годы вышел на пик популярности благодаря победам отечественных спортсменов, а счет занимающихся в целом по стране только по официальным данным приблизился к 700 тыс. человек. Причем если раньше родители приводили в фигурное катание лишь маленьких детей в надежде на их большое спортивное будущее, то сегодня на катке можно увидеть немало взрослых и даже людей пожилого возраста.

Разговоры о короткой скамейке запасных — явно не из области фигурного катания, поскольку сегодня по программам спортивной подготовки, обеспечивающей приток в сборные, на данный момент занимается около 24,5 тыс. человек, а по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучаются 4,4 тыс. Их воспитывают около тысячи специалистов.

В одном из интервью ТАСС глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков вспоминал, что в 90-е годы отечественные тренеры уезжали за рубеж, катки превращали в автосалоны, члены сборной тренировались в США, и только там можно было найти необходимое количество льда: "Все крутились как могли, и это известный факт". В наше время ситуация совсем иная. Сегодня фигурное катание является базовым видом спорта Москве и Московской области, Тверской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Омской, Свердловской, Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае, Республике Мордовия, Самарской области. А это 264 организации, 58 спортивных школ олимпийского резерва, 36 детско-юношеских спортивных школ, 131 спортивная школа, три училища олимпийского резерва и один центр олимпийской подготовки в 66 субъектах Российской Федерации.

​​​​​​​Вероника Советова