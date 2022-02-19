Трагедия Валиевой и шесть медалей. Итоги выступления российских фигуристов в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы завоевали в Пекине шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Победительницей индивидуального турнира стала фигуристка Анна Щербакова, серебряные медали завоевали Александра Трусова, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу - пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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Первую золотую медаль российскому фигурному катанию принес командный турнир, где не было равных Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Мишиной и Галлямову, а также Синициной и Кацалапову, однако свою награду фигуристы до сих пор не получили. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Второе место в командных соревнованиях заняли американцы, третье - сборная Японии. Но решение о награждении будет принято только после решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. И тем не менее по количеству наград на данный момент россияне в Пекине превзошли свои предыдущие достижения. С Олимпиады в Пхёнчхане российские фигуристы увезли три медали - золотую завоевала Алина Загитова, серебряную - Евгения Медведева, обладателями командного серебра стали Загитова, Медведева, Михаил Коляда, пары Наталья Забияко / Александр Энберт, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцоры Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев. В Сочи у сборной были три золотые медали - Юлии Липницкой, пары Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также в командном турнире, где участвовали Липницкая, Евгений Плющенко, пары Волосожар и Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, танцоры Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Серебро Игр в 2014 году завоевали Столбова и Климов, бронзу - Ильиных и Кацалапов. Слезы на весь мир В женском одиночном катании появилась новая олимпийская чемпионка - в ранге чемпионки мира этот титул завоевала российская фигуристка Анна Щербакова. Серебряная медаль у Александры Трусовой. Абсолютная рекордсменка мира Камила Валиева - четвертая. По сумме короткой и произвольной программ Щербакова набрала 255,95 (80,20 + 175,75) балла, результат Трусовой - 251,73 (74,60 + 177,13). Обладательницей бронзовой медали стала японка Каори Сакамото (233,13; 79,84 + 153,29), Валиева набрала 224,09 (82,16 + 141,93) балла.

Щербакова в короткой программе уступала лидировавшей Валиевой два балла, в произвольной сделала ставку на надежность, заявив в своей программе два четверных прыжка. Трусова снова осталась верна себе - спортсменка во что бы то ни стало стремилась сделать на Играх в произвольной программе пять четверных прыжков и с задачей практически справилась, приземлив каждый из них, вот только засчитанными остались только три. Щербакова откатала свою программу мастерски, уверенно, четко. И это несмотря на то что каталась на новых коньках, которые спортсменке пришлось сменить прямо на Олимпиаде. В ожидании выступления спортсменки народный артист России, пианист Денис Мацуев, который является большим любителем и знатоком фигурного катания, заметил с волнением - это все равно что пальцы перед концертом менять. Но Щербакова уже не раз доказывала, что ее история в спорте - постоянное преодоление. Достаточно вспомнить то, как фигуристка на морально-волевых качествах выигрывала свой третий чемпионат России после перенесенного коронавируса, задыхаясь в конце проката словно рыбка, выброшенная на берег. Или чемпионат Европы, где после короткой программы с допущенной ошибкой Щербаковой пришлось выстоять перед волной негатива, и после выступления она тогда призналась, что в какой-то момент стала ждать произвольную программу как очередного провала. Она прекрасно тогда выступила, взяв серебро, и ее золото Пекина - очередное свидетельство тому, что фигуристка обладает редким, но очень ценным для спортсмена качеством под названием "плюс старт". Трусовой было очень тяжело перенести факт второго места, ее сверхэмоции и слезы видел весь мир, ее слова "больше никогда не выйду на лед" растиражировали все таблоиды. Позднее она объяснила, что просто слишком долго находилась в Пекине, слишком тяжело ей здесь без семьи, любимых многочисленных собак. Даже после награждения Трусова очень быстро сняла с шеи свое серебро, будто эта медаль ее душила. Мужество Валиевой Валиева ехала на Игры в Пекин в ранге очевидного фаворита, она раз за разом крушила свои же рекорды перед Олимпиадой. А в Пекине ее выступление в командном турнире принесло сборной максимальные 20 очков. Восемь лет назад это удалось ее ровеснице на тот момент Юлии Липницкой, но личный турнир закончился для нее только пятым местом. 15-летней Валиевой пришлось кататься в обстановке, в которой и взрослый спортсмен не выдержит, - девушка оказалась в центре допингового скандала, поскольку только на Играх в Пекине обнаружилось, что в ее пробе, взятой в декабре на чемпионате России, были найдены остатки сердечного препарата, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA). И узнала она об этом уже после победы в командном турнире.

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Она выходила на тренировки и готовилась к индивидуальному турниру. И это на фоне информации о том, что из-за сложившейся ситуации Международный олимпийский комитет пока не может наградить команду медалями, на фоне громких заголовков и выкриков из толпы иностранных журналистов, на фоне заявлений иностранных соперников и решения считать ее результаты предварительными 15-летняя девушка продолжала раз за разом приземлять сложнейшие прыжки, показывать чудеса пластики и хореографии. На короткую программу фигуристка выходила, понимая, что даже если сможет выиграть, этот результат ей могут в итоге не засчитать. И все-таки короткую программу Валиева выиграла, хотя и с помаркой на приземлении с тройного акселя. Но нервов ей хватило только на короткую, в произвольной она допустила немало ошибок. После окончания выступления Валиева сделала отчаянный жест, то ли защищаясь, то ли пытаясь хотя бы так избавиться от навалившейся на нее ситуации. Все безоговорочно верят в ее спортивное будущее и в то, что она продолжит карьеру. Но сейчас с очевидностью можно утверждать, что после произошедшего в Пекине сторонников повышения возрастного ценза прибавится в несколько раз. На следующих Играх Валиевой будет 19 лет, если она все-таки решит продолжить карьеру. Возможно, на этот раз спортивную общественность и главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха не так будет задевать "холодная реакция" окружения российских одиночниц - речь о тренерском штабе группы Этери Тутберидзе. Именно об этом беспокойстве Бах заявил на брифинге для прессы после личных соревнований у женщин. Жизненный вызов Кацалапова Кацалапову удалось стать первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире, причем с разными партнершами: сначала в Сочи с Еленой Ильиных, теперь в Пекине с Викторией Синициной.

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Синицина и Кацалапов смогли добиться медали Игр, несмотря на сложности в подготовке, связанные с проблемой со спиной у фигуриста. Из-за нее спортсменам пришлось сняться с произвольной программы на предолимпийском чемпионате России. После короткой программы на Играх Кацалапов сообщил, что не исключает возможности операции в конце сезона. "Для меня это был жизненный челлендж, я так счастлив, что сейчас произошло, что сейчас происходит, что происходило в моей жизни. Я безумно благодарен Виктории за то, что она со мной рядом, за то, что она сделала для нас. Это все благодаря Вике", - сказал Кацалапов после победы, отметив, что фигуристы боролись до последнего и с самого первого дня на Олимпиаде выступали без страха. Еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин, несмотря на серьезный послужной список и количество регалий, на Олимпиаду в Пекин приехали в ранге дебютантов - фигуристы не принимали участия в Играх в Пхёнчхане. С дебютом фигуристы справились достойно, но картину подпортила ошибка на элементе, и все-таки они остались довольны. Также первой в карьере Олимпиада в Пекине была и для молодого дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Несмотря на 14-е место, у фигуристов остались хорошие ощущения от Игр. В мужском турнире россияне остались без медалей - лучшим стал Евгений Семененко, занявший восьмое место, он набрал 274,13 балла (96,76 + 178,37). Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место, набрав 248,82 балла (86,11 + 162,71). Андрей Мозалев стал 19-м (233,33; 77,05 + 156,28). Безупречные Тарасова и Морозов Тарасова и Морозов уже имели опыт Олимпиады в Пхёнчхане, однако после Игр 2018 года фигуристам пришлось пережить немало сложностей. В какой-то момент у них даже не было льда для тренировок, и тогда они попали на лед в "Хрустальный", где тренирует Этери Тутберидзе. Со спортсменами стала работать целая группа специалистов - их основной тренер Максим Траньков, а также Алексей Горшков, Алексей Тихонов и специалисты "Хрустального". На Играх спортсмены превзошли себя, показав чуть ли не лучшее выступление в карьере. Морозов сделал важное замечание - их не готовили к конкретному старту, их научили работать так, чтобы всегда было легко кататься, а не когда надо.