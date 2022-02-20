Поздняков назвал неверным решение об отмене награждения фигуристов на Олимпиаде

"Прежде всего, хочу сказать, что ситуация потребовала от нас незамедлительной и взвешенной реакции, новость о декабрьской допинг-пробе была совершенно неожиданной. Тем не менее удалось отстоять право Камилы продолжить выступление на Играх. Мы по-прежнему считаем, что не существует никаких правовых оснований как для пересмотра результатов командного турнира в фигурном катании, так и для отмены церемонии награждения чемпионов и призеров", - сказал Поздняков.

"На мой взгляд, решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное. Во всяком случае, в ответах МОК и Международного союза конькобежцев на наши запросы мы не увидели какой-либо серьезной аргументации принятого решения. Хочу еще раз подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами результат командного турнира не подлежит пересмотру вне зависимости от исхода дисциплинарного расследования в отношении самой Камилы", - добавил глава ОКР.

Поздняков подчеркнул, что Валиевой предоставлена юридическая поддержка и никто в ОКР не сомневается в ее невиновности. "Что касается нашей спортсменки, она обеспечена надлежащей юридической поддержкой. Мы уверены в ее невиновности и надеемся, что расследование всех обстоятельств данного дела это подтвердит. Конечно, хочется, чтобы весь этот ужас, который с ней случился, закончился как можно быстрее, все наладилось, и она снова радовала миллионы людей по всей планете своим выдающимся мастерством", - отметил Поздняков.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады.

15-летняя Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В соревнованиях одиночниц фигуристка заняла четвертое место.