Вяльбе уверена, что Устюгов останется в лыжных гонках еще как минимум на сезон

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Пекина в эстафете и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов способен соревноваться еще как минимум один сезон. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Следующий год он отбегает сто процентов, тем более что впереди чемпионат мира, - сказала Вяльбе. - Если он будет бегать так, как в этом году, то почему нет? Сейчас у него вторая "нога" в команде".

"У него действительно есть проблемы со здоровьем, но мне неэтично о них говорить. Многое зависит и от него, от его дисциплины. Если он будет ее соблюдать, то он сможет биться и показывать хороший результат", - добавила глава федерации.

На Игры в Пхёнчхане Устюгова не пригласили без объяснения причин. "Если бы он был в Пхёнчхане, то у него сто процентов были бы личные золотые медали. Тогда он был на коне", - отметила Вяльбе.

Устюгову в апреле исполнится 30 лет, в Пекине он завоевал первое олимпийское золото в карьере. Во время соревнований спортсмен сообщил, что еще один олимпийский цикл он не выдержит.