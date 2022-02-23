Сергей Юран возглавил "Химки"

Как рассказал ТАСС член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков, контракт со специалистом рассчитан на 1,5 года. 52-летний Юран сменил на этом посту Игоря Черевченко, соглашение с которым было расторгнуто во вторник.

Юран возглавлял "Химки" в 2008 году, сумев сохранить команде место в премьер-лиге, но покинул клуб после окончания срока действия контракта. Во второй раз он возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка России, в котором уступила "Зениту". В августе 2020 года "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Юраном. С 2020 года он возглавлял клуб Олимп - Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск".

Юран также ранее работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий".

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб 26 февраля примет столичное "Динамо".​​​​​​​