Рангник остался недоволен игрой "Манчестер Юнайтед" в первом тайме матча против "Атлетико"

ТАСС, 24 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" играл без страсти и необходимой агрессии в борьбе за мяч. Об этом телеканалу BT Sport заявил исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник.

Встреча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 15 марта в Манчестере.

"Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло, - сказал Рангник. - До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами".

"Во втором тайме выглядели уже лучше. Больше владели мячом в зонах, где это имеет значение. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча", - отметил Рангник.

На седьмой минуте счет открыл нападающий "Атлетико" Жоау Феликс. "Пропускать быстрый гол в матче с "Атлетико" - дело тяжелое, - заявил Рангник. - Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками".

На 80-й минуте счет в матче сравнял 19-летний шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга. "Он играет так, словно сбылась мечта. Наблюдать за его игрой одно удовольствие. Хотел бы, чтобы ряд других футболистов взяли с него пример. Не потому, что он действует безошибочно, а потому, что он получает на поле удовольствие", - добавил Рангник.