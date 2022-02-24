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Лига Европы
Обновлено 

Украинский футболист "Зенита" Ракицкий остался в запасе на матч Лиги Европы с "Бетисом"

Первый матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:2 в пользу испанской команды
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 февраля. Украинский защитник российского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий остался в запасе на ответный матч плей-офф Лиги Европы против испанского "Бетиса".

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В стартовый состав "Зенита" вошли: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Вендел, Клаудиньо, Юри Алберто, Малком и Артем Дзюба, который выведет команду на поле с капитанской повязкой.

Ракицкому 32 года, в текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, забив два мяча и отдав шесть голевых передач.

Встреча пройдет в четверг, ее начало запланировано на 23:00 мск. Первый матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:2 в пользу испанской команды.

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