Александр Мостовой: футболисты "Зенита" в противостоянии с "Бетисом" проиграли сами себе

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" проиграл сам себе в двухматчевом противостоянии с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы из-за индивидуальных ошибок. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, который выступал в чемпионате Испании за "Сельту" и "Алавес".

"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0. На первой добавленной ко второму тайму минуте арбитр отменил гол защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой испанского клуба со счетом 3:2, по сумме двух встреч он прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Думаю, результат справедливый, - сказал Мостовой. - Один рикошет, один удар - "Зенит" мог перевести игру в дополнительное время. Не наступи на ногу [Александр] Ерохин, он сейчас бы и играл. Можно сказать, что "Зенит" выглядел хорошо, но он так и должен выглядеть. "Зенит" месяц отдыхал, а месяц готовился к этим матчам. Они должны хорошо выглядеть в физическом плане, что мы видели и в первом матче. Тогда во втором тайме давили "Бетис".

"Да, в предыдущем матче были ошибки, это нехватка индивидуального мастерства и игрового тонуса. Сегодня они заслуживали как минимум ничьей - ее и добились. Гол забили, но его отменили. Не пропускали бы в первой игре три мяча - вот и пожалуйста. Сыграли бы 3:3 или 2:2, а сейчас 0:0 - и вот, играли бы дополнительное время", - продолжил собеседник агентства.

Бывший игрок сборной России отметил, что "Зенит" уступил в двухматчевом противостоянии с "Бетисом" из-за результата первой игры. "Можно сказать, "Зенит" проиграл сам себе - если бы не индивидуальные ошибки, результат мог бы быть иным. Я еще после жеребьевки в декабре говорил, что, если бы играли через неделю, "Бетис" был бы фаворитом, а через два месяца никакого фаворита не будет. Уступили даже не из-за того, что пропустили три, а из-за того, что просто проиграли", - отметил он.

"Правильно ли судья отменил гол "Зенита"? Конечно - здесь ничего не сделаешь! Ерохин же наступил на ногу, хоть и случайно. Вот в таких моментах и Его величество VAR", - резюмировал Мостовой.