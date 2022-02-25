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Лига Европы

Семак: футболисты "Зенита" в матче с "Бетисом" сделали все, что могли

Российская команда по сумме двух встреч уступила испанскому клубу и не сумела выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Футболисты российского футбольного клуба "Зенит" для победы в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Бетисом" сделали все, что могли. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

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"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0. На первой добавленной ко второму тайму минуте арбитр отменил гол защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой испанского клуба со счетом 3:2, по сумме двух встреч он прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Непростая игра, которая держала болельщиков в напряжении с первой и до последней минуты, - сказал Семак. - Были шансы забить и у "Бетиса", и у нас, особенно в концовке; был незасчитанный мяч, еще был хороший момент. По качеству провели неплохую игру, но, к сожалению, не смогли добиться нужного нам результата. Ребята сегодня сделали все, что могли, отдали все силы, старались победить, но не получилось".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.

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