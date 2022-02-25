"Спартак" в пятницу узнает соперника по 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 25 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. По итогам мероприятия соперника по этой стадии турнира узнает московский "Спартак".

Церемония жеребьевки начнется в 14:00 мск. В ней примут участие 16 клубов. Восемь из них заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, который завершился в декабре 2021 года. Еще восемь команд стали победителями стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

При жеребьевке соперниками победителей групп Лиги Европы станут команды, попавшие в 1/8 финала турнира через стыковые матчи. Победители групп считаются сеяными, они проведут ответные матчи на своем поле. При этом клубы из одной ассоциации будут разводиться по разным парам. В число сеянных команд вошли германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион" и выступающий с ним в одном чемпионате "Монако", российский "Спартак" и сербская "Црвена Звезда". Несеяными при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы будут испанские "Севилья", "Барселона" и "Бетис", итальянская "Аталанта", германский "Лейпциг", португальские "Порту" и "Брага", шотландский "Рейнджерс".

"Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы C, где его соперниками были итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Москвичи и неаполитанцы набрали по 10 очков, но красно-белые расположились выше за счет результатов очных встреч (победы дома и на выезде со счетом 3:2 и 2:1 соответственно). Команде из Лестера российский клуб дома уступил со счетом 3:4, а на выезде сыграл вничью - 1:1. С коллективом из Варшавы спартаковцы обменялись выездными победами со счетом 1:0.

Действующий чемпион России "Зенит" не смог попасть в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира. Петербуржцы начинали сезон на международной арене с группового этапа Лиги чемпионов, где с пятью очками заняли третье место в квартете с итальянским "Ювентусом" (15 очков), английским "Челси" (13) и шведским "Мальмё" (1) и попали в раунд плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии сине-бело-голубые по сумме двух матчей уступили испанскому "Бетису" (2:3, 0:0).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 и 17 марта. Финал второго по значимости еврокубкового турнира пройдет 18 мая в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".