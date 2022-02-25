Семак: "Зенит" смотрелся неплохо в ответном матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом"

"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0. На первой добавленной ко второму тайму минуте арбитр отменил гол защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой испанского клуба со счетом 3:2, по сумме двух встреч он прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Лучший матч - это тот, который приносит необходимый результат, - подчеркнул Семак, отвечая на вопрос, можно ли считать игру с "Бетисом" лучшей выездной встречей "Зенита" под его руководством. - Что касается качества игры, в каких-то моментах сегодня смотрелись хорошо. Может, по качеству сегодня смотрелись неплохо. Ошибки всегда будут, но по темпу и интенсивности играли сегодня неплохо".

На вопрос о том, справедливо ли был отменен гол Чистякова, наставник сине-бело-голубых заявил, что не видел эпизод, предшествующий незасчитанному взятию ворот, в котором полузащитник Александр Ерохин в чужой штрафной наступил на ногу сопернику. "Саша Ерохин наступил на ногу. Участвовал он в моменте, не участвовал - это сложно комментировать. Мы ничего не можем изменить", - добавил главный тренер "Зенита".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.