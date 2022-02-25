Семак считает, что вратарь "Зенита" Одоевский хорошо провел дебютный матч в еврокубках

"Зенит" сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0 и завершил выступление в Лиге Европы, первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой испанской команды со счетом 3:2. Одоевский провел первый матч в еврокубках, россиянин стал самым молодым голкипером "Зенита" в еврокубковом матче, на момент дебюта ему было 19 лет и 33 дня.

"Как оценю игру Одоевского? Я думаю, что хорошо, за исключением небольшой помарочки с выходом после стандарта во втором тайме. В остальном действовал хорошо, спокойно играл ногами, поэтому достаточно хорошо", - сказал Семак.

Главный тренер "Зенита" отметил, что команде в двухматчевом противостоянии с "Бетисом" не хватило игры в обороне и атаке. "Зениту" не хватило по первому матчу качественной игры в обороне, я думаю, что пропускать два-три мяча не очень приятно, - отметил Семак. - Что касается сегодняшнего матча, то в обороне хорошо, но в атаке забить не смогли. Если обобщенно, то и "Бетису" тяжело играть, но команда неплохо укомплектована, та ротация, которая есть, судя по тем результатам, которые показывает команда, не сильно влияет на качество игры".

"Для нас всегда важно, чтобы все были здоровы, тогда по качеству получаются неплохие матчи. В остальном есть определенные проблемы, но вы сами прекрасно знаете, что непросто. Но, несмотря на проблемы, ребята стараются, мне приятно, я доволен отношению игроков, могу сказать им спасибо", - добавил Семак.