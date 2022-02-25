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Баскетбольные еврокубки
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Баскетбольная Евролига перенесла матч между ЦСКА и "Барселоной" в Москве

Встреча должна была пройти 27 февраля
Баскетболисты ЦСКА и "Барселоны" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Баскетболисты ЦСКА и "Барселоны"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между российским ЦСКА и испанской "Барселоной" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Встреча должна была пройти 27 февраля в Москве.

"Сегодня состоялось экстренное онлайн-совещание клубов Евролиги, посвященное продолжению участия в турнире российских команд на фоне политической обстановки и опасений участников турнира за собственную безопасность. По итогам совещания принято решение о переносе матча ЦСКА - "Барселона", запланированного на воскресенье, 27 февраля. Окончательные формальные решения по датам и месту проведения домашних игр ЦСКА, "Зенита" и УНИКСа будут приняты на заседании совета Евролиги 28 февраля", - говорится в заявлении.

Ранее Евролига перенесла матчи "Бавария" (Германия) - ЦСКА, "Баскония" (Испания) - УНИКС (оба - 24 февраля) и "Зенит" - "Барселона" (25 февраля) в связи с осложнением ситуации на Украине.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги лидирует испанская "Барселона", одержавшая 20 побед в 25 матчах, второе место занимает испанский "Реал" (20 побед в 26 матчах), третье - итальянский "Милан" (17; 25). "Зенит" располагается на пятом месте (14; 23), ЦСКА - на шестом (14; 24), казанский УНИКС - на седьмом (13; 25).

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