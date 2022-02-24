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Баскетбольные еврокубки
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Ближайшие матчи ЦСКА, "Зенита" и УНИКСа в баскетбольной Евролиге перенесены

Армейцы должны были встретиться на выезде с германской "Баварией", казанцы - в гостях с испанской "Басконией" 24 февраля, "Зенит" должен был сыграть дома против испанской "Барселоны" на следующий день
Баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия (слева) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия (слева)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 февраля. Ближайшие матчи баскетбольной Евролиги с участием московского ЦСКА, петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

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Сообщается, что решение было принято в качестве "меры предосторожности" ввиду осложнившейся военно-политической ситуации между Россией и Украиной.

Матчи ЦСКА и УНИКСа были запланированы на четверг. Армейцы должны были встретиться на выезде с германской "Баварией", казанцы - в гостях с испанской "Басконией". "Зенит" должен был сыграть дома против испанской "Барселоны" 25 февраля.

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 14 побед в 23 матчах. ЦСКА с 14 победами в 24 играх располагается на шестой строчке, УНИКС идет восьмым с 13 победами в 25 встречах.

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