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Футбол в России

Представители и болельщики "Спартака" почтили память Николая Старостина

В субботу исполнилось 120 лет со дня рождения Старостина

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Руководители московского футбольного клуба "Спартак", ветераны, представители академии и болельщики почтили память основателя спортивного общества "Спартак" Николая Старостина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Дед, отец и наставник". 120 лет со дня рождения основателя "Спартака" Николая Старостина
"Дед, отец и наставник".

В субботу исполняется 120 лет со дня рождения Николая Старостина.

Желающие почтить память собрались на Ваганьковском кладбище. Вспомнить основателя "Спартака" приехали ветераны красно-белых Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло и другие. Цветы к могиле Старостина в числе прочих возложили генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков, главный тренер Паоло Ваноли, руководители академии Дмитрий Сидоров и Антар Яхья.

Добровольное физкультурное общество "Спартак" было официально создано 19 апреля 1935 года для привлечения к занятиям физической культурой и спортом работников артелей промысловой кооперации, а также членов их семей. Идея названия принадлежала Старостину.

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