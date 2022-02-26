Терюшков считает, что двух футболистов "Химок" справедливо удалили в матче с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Член наблюдательного совета футбольного клуба "Химки" Роман Терюшков выразил согласие с удалением двух игроков команды в матче чемпионата России с "Динамо". Об этом он рассказал ТАСС.

"Химки" проиграли в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Динамо" со счетом 0:3. Хозяева доигрывали матч вдевятером, на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Николас Анван соответственно.

"Понятно, что Дагерстоль просто не успел убрать ноги, получилось удаление, наверное, по делу. А когда до этого получилось такое же нарушение на [Дидье] Зе, судья дал желтую, и игра могла сложиться по-другому. Но я и с первой, и со второй карточками согласен", - сказал Терюшков.

"Зе очень понравился: действительно хорошее приобретение, единственное, что это арендное соглашение, и надеюсь, удастся договориться о продлении контракта. Что касается игры, зная [Сергея] Юрана (главный тренер "Химок" - прим. ТАСС), он, видимо, ребят перевоодушевил, так, что они бежали. От этого и эти две красные карточки. Действия получились больше в минус, чем в плюс", - добавил он.