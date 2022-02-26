Футболист "Химок" Мамаев получил травму задней поверхности бедра

В субботу "Химки" на своем поле проиграли московскому "Динамо" со счетом 0:3 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Мамаев вышел в стартовом составе, но покинул поле в конце первого тайма. Хозяева доигрывали матч вдевятером, на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Николас Анван соответственно.

"Результатом недоволен, но на это есть объективные причины, я думаю, что все знают - матч разделился на две составляющие, - сказал Юран. - То, что было до удаления и после, но вообще поблагодарил игроков за то, что я хотел увидеть - отношение к игре и желание решать задачи. Что касается Мамаева, у него похоже на микронадрыв задней поверхности бедра. Доктор сделает УЗИ, нужно разобраться, что будет по ощущениям".

"Химки" занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 19 матчах.