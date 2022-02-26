Теннисист Рублев рассказал, что серьезно мотивирован на победы в нынешнем сезоне

ТАСС, 26 февраля. Российский теннисист Андрей Рублев серьезно мотивирован на успехи в нынешнем сезоне. Об этом он сообщил журналистам.

Рублев обыграл чеха Иржи Веселы в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае со счетом 6:3, 6:4.

"Я потрясающе себя чувствую - последние две недели были у меня, со спортивной точки зрения, одними из лучших. Сейчас я несколько дней отдохну и буду серьезно готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе, - сказал Рублев. - Я очень мотивирован в этом сезоне и хочу тренироваться как можно усерднее".

Рублев завоевал десятый титул на турнирах под эгидой ATP.