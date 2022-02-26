Рублев стал победителем теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 26 февраля. Россиянин Андрей Рублев победил чеха Иржи Веселы в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева. Россиянин был посеян на турнире под вторым номером.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке рейтинга ATP, на счету россиянина стало десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Веселы 28 лет, он занимает 123-е место в рейтинге ATP. Чех побеждал на двух турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Веселы не проходил дальше четвертого круга. В четвертьфинале турнира в Дубае чех победил серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 7:6 (7:4), благодаря чему первой ракеткой мира на следующей неделе станет россиянин Даниил Медведев.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500. Чемпионом в 2021 году стал россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составил почти $2,8 млн.