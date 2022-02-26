Бабаев: все легионеры готовы выступать за ЦСКА, проблем с этим нет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Иностранные футболисты ЦСКА готовы представлять столичный клуб, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, а перемещение логотипа спонсора столичного клуба ВЭБ.РФ не связано с санкциями, которые были наложены на клуб. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Минфин США ввел санкции против российской госкорпорации ВЭБ.РФ и 25 ее дочерних предприятий, в том числе и ЦСКА. Бабаев заявлял, что клуб продолжает нормально функционировать и спокойно готовится ко второй части сезона.

"Мне кажется, рано делать выводы о приобретениях, которые были сделаны в зимнее трансферное окно, их нужно подводить в конце сезона. Первое впечатление от всех новичков достаточно приятное, тот факт, что все они вышли в стартовом составе, говорит о том, что тренерский штаб посчитал, что они выигрывают конкуренцию у других игроков. Партнеры в раздевалке поздравили [Юсуфа] Языджи с голом, все были удивлены, что это его первый гол со штрафного в карьере. Он очень доволен - это дополнительные позитивные эмоции, все легионеры готовы играть за клуб, они все прилетели, вернулись со сборов, проблем нет", - заявил Бабаев.

"Перемещение логотипа ВЭБ с передней стороны футболки - определенное изменение дизайна формы, связанное с тем, что будет дополнительное место для нового спонсора. Это не связано с санкциями, тогда надо было бы его убирать, а он просто изменил местоположение", - добавил генеральный директор армейцев.

ЦСКА победил "Спартак" со счетом 2:0 в гостевом матче 19-го тура чемпионата России. Голами отметились Юсуф Языджи, который провел первый официальный матч за армейцев после перехода из французского "Лилля" на правах аренды, и Бахтиёр Зайнутдинов. Помимо Языджи за армейцев дебютировали полузащитники Хесус Медина, Жан-Филипп Гбамен и Хорхе Карраскаль.

ЦСКА занимает четвертое место после 19 игр чемпионата России, в активе клуба 33 очка. Столичный клуб 2 марта встретится в гостях с "Сочи" в 1/8 финала Кубка России, а 5 марта примет "Нижний Новгород" в национальном первенстве.