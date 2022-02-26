Бабаев: новички ЦСКА оставили приятное впечатление после дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в гостевом матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (2:0) продемонстрировали хорошее качество игры, добившись при этом положительного результата, а игроки, которые перешли в клуб в зимнее трансферное окно, показали высокий уровень готовности ко второй части сезона. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Хорошее качество игры, положительный результат, приятное впечатление оставили новички, давно у нас такого не было, чтобы новичок забил гол, - сказал Бабаев. - Поэтому сейчас все в хорошем настроении, победу над "Спартаком" тяжело не оценить по достоинству. Хочется верить, что этот настрой сохранится до конца сезона, с каждым матчем ребята будут только прибавлять. На мой взгляд, не до конца все новички адаптировались, как раз с тренерским штабом это обсуждали, например, Гбамен по сути провел только первый матч, очевидно, что найти взаимодействие с партнерами сразу довольно сложно, но я думаю, что все будут прибавлять".

Голами в матче отметились Юсуф Языджи, который провел первый официальный матч за армейцев после перехода из французского "Лилля" на правах аренды, и Бахтиёр Зайнутдинов. За армейцев также дебютировали полузащитники Хесус Медина, Жан-Филипп Гбамен и Хорхе Карраскаль.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице после 19 игр чемпионата России, в активе клуба 33 очка. Армейцы 2 марта встретятся в гостях с "Сочи" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России, а 5 марта примет "Нижний Новгород" в национальном первенстве.