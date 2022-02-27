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Махачев заявил, что проведет следующий бой за титул чемпиона UFC

Титулом чемпиона UFC в легком весе на данный момент владеет бразилец Чарльз Оливейра

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что проведет следующий бой за чемпионский титул. Об этом Махачев рассказал на пресс-конференции.

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"Когда мы шли сюда, позвонил Дэйна Уайт. Он сказал, что я заслужил и буду драться за титул. Я хотел бы провести этот бой в конце года в Абу-Даби", - сказал Махачев.

В ночь на воскресенье Махачев победил американца Бобби Грина в первом раунде техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Титулом чемпиона UFC в легком весе на данный момент владеет бразилец Чарльз Оливейра, который 7 мая проведет бой против Джастина Гэтжи.

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