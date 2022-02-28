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ATP

Даниил Медведев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

Российский спортсмен сместил с первого места серба Новака Джоковича
Даниил Медведев AP Photo/Eduardo Verdugo
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Eduardo Verdugo

ТАСС, 28 февраля. Россиянин Даниил Медведев поднялся со второй на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на турнире в мексиканском Акапулько, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Занимавший с 3 февраля 2020 года первую позицию в рейтинге серб Новак Джокович в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае уступил чеху Иржи Веселы. Данные результаты позволили Медведеву обойти Джоковича и впервые возглавить рейтинг.

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Медведеву 26 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Рейтинг АТР от 28 февраля:

1 (2). Даниил Медведев (Россия) - 8 615 очков;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) - 8 465;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7 515;

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 6 515;

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 445;

6 (7). Андрей Рублев (Россия) - 5 000;

7 (6). Маттео Берреттини (Италия) - 4 928;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 915;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 883;

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 496...

22 (22). Аслан Карацев (Россия) - 1 933...

25 (26). Карен Хачанов (Россия) - 1 725.

Теги
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