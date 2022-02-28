Даниил Медведев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 28 февраля. Россиянин Даниил Медведев поднялся со второй на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на турнире в мексиканском Акапулько, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Занимавший с 3 февраля 2020 года первую позицию в рейтинге серб Новак Джокович в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае уступил чеху Иржи Веселы. Данные результаты позволили Медведеву обойти Джоковича и впервые возглавить рейтинг.