В МПК заявили, что решение отстранить россиян позволит сосредоточиться на Паралимпиаде

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по отстранению от Игр в Пекине российских и белорусских спортсменов должно помочь организаторам и участникам сосредоточиться на соревнованиях. Такое мнение журналистам высказал директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.

В четверг МПК принял решение не допускать к участию в Играх в Пекине российских и белорусских спортсменов.

"Мы хотели, чтобы все сюжеты были о спортсменах, о тех, кто бросил всю свою жизнь на алтарь спорта. Сюда съехались люди со всего мира, чтобы описывать невероятные истории спортсменов, - сказал Спенс. - Важно, чтобы говорили о наследии Игр для данной страны. Надеемся, что решение, принятое сейчас, позволит сосредоточиться на людях, ради которых мы приехали".

Игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.