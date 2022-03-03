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Паралимпиада-2022 в Пекине

В МПК заявили, что решение отстранить россиян позволит сосредоточиться на Паралимпиаде

В четверг МПК принял решение не допускать к участию в Играх в Пекине российских и белорусских спортсменов

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по отстранению от Игр в Пекине российских и белорусских спортсменов должно помочь организаторам и участникам сосредоточиться на соревнованиях. Такое мнение журналистам высказал директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.

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"Мы хотели, чтобы все сюжеты были о спортсменах, о тех, кто бросил всю свою жизнь на алтарь спорта. Сюда съехались люди со всего мира, чтобы описывать невероятные истории спортсменов, - сказал Спенс. - Важно, чтобы говорили о наследии Игр для данной страны. Надеемся, что решение, принятое сейчас, позволит сосредоточиться на людях, ради которых мы приехали".

Игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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Паралимпиада-2022 в Пекине
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