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КХЛ

Плотников назвал неправильным мнение, что две его шайбы спасли ЦСКА в игре с "Локомотивом"

Армейцы выиграли со счетом 4:1 во втором матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников считает неправильным говорить о том, что две его заброшенные шайбы спасли команду во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом". Такое мнение Плотников высказал журналистам.

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Встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:1. Плотников сравнял счет в первом периоде и стал автором третьей заброшенной шайбы в заключительной 20-минутке.

"Говорить, что я спас команду, - это неправильно, потому что у нас командный вид спорта, - подчеркнул Плотников. - В первой игре одни игроки тащили, сейчас другие. Нам тренеры подсказывают, мы разбираем каждого игрока, вратаря больше всех. Знаем куда бросать, где его сильные и слабые стороны".

"Хороший матч, но были сложности. Второй период мы немножко провалили. Об этом поговорили в раздевалке и в третьем периоде показали свой хоккей", - добавил нападающий ЦСКА.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья встреча состоится 5 марта в Ярославле.

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