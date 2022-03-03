Плотников назвал неправильным мнение, что две его шайбы спасли ЦСКА в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников считает неправильным говорить о том, что две его заброшенные шайбы спасли команду во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом". Такое мнение Плотников высказал журналистам.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:1. Плотников сравнял счет в первом периоде и стал автором третьей заброшенной шайбы в заключительной 20-минутке.

"Говорить, что я спас команду, - это неправильно, потому что у нас командный вид спорта, - подчеркнул Плотников. - В первой игре одни игроки тащили, сейчас другие. Нам тренеры подсказывают, мы разбираем каждого игрока, вратаря больше всех. Знаем куда бросать, где его сильные и слабые стороны".

"Хороший матч, но были сложности. Второй период мы немножко провалили. Об этом поговорили в раздевалке и в третьем периоде показали свой хоккей", - добавил нападающий ЦСКА.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья встреча состоится 5 марта в Ярославле.