Знарок считает, что "Ак Барс" проиграл ЦСКА в матче КХЛ из-за индивидуальных ошибок

По мнению главного тренера казанского клуба, "Ак Барс" получил слишком много удалений в игре

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за множества индивидуальных ошибок. Такое мнение журналистам во вторник высказал главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок.

"Команда была настроена на победу. Все шло из-за индивидуальных ошибок, одна ошибка произошла, и все как ком. Надо разбирать индивидуальные ошибки", - сказал Знарок.

Тренер казанского клуба не считает, что "Ак Барс" и ЦСКА находятся на разных уровнях. "Я не думаю, что [есть] функциональная проблема. Всякое удаление вытягивает силы, мы сегодня в меньшинстве играли четыре раза", - отметил Знарок.

По мнению главного тренера ЦСКА Сергея Федорова, казанская команда не находится в кризисе. "Никакого кризиса я не наблюдал, хорошая команда, играет в быстрый современный хоккей", - сказал он.

Федоров отметил, что обе команды показали качественную игру и продемонстрировали хорошую скорость. "Голы, которые были забиты, украшают сегодняшнюю игру. У нас идет определенная серия (ЦСКА одержал 11-ю победу подряд - прим. ТАСС), ребята на этом не зацикливаются, мы ждали этой игры, для нас это хороший соперник. Побольше бы таких игр. Наши ребята молодцы, нашли путь к воротам после не ожидаемого гола", - сказал тренер.

Федоров рассказал, что в начале сезона у игроков было недопонимание и ошибки, которые не давали команде идти вперед, но хоккеистам удалось справиться с трудностями. "ЦСКА всегда ставит максимальную задачу на каждую игру, поэтому мы всегда будет отталкивается от целей. Сезон короткий. Не думаю, что мы сейчас будем разговаривать о длинных целях, ребята прекрасно знают, что должны делать", - заключил тренер.