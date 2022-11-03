Самсонов не рассматривал возвращение в "Металлург" после ухода из клуба НХЛ "Вашингтон"

Голкипер имел несколько предложений от клубов Национальной хоккейной лиги

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Самсонов после ухода из "Вашингтона" имел несколько предложений от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и не рассматривал вариант возвращения в магнитогорский "Металлург". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Самсонов выступал за "Вашингтон" с 2018 по 2022 год. До переход в НХЛ он играл за "Металлург", воспитанником которого является.

"У нас было сразу несколько предложений, и, по-моему, в тот же день, когда я не получил предложения от "Вашингтона", я знал, что подпишу контракт с другим клубом. Выбрали вариант, который нам подходит", - сказал Самсонов.

25-летний голкипер отметил, что не рассматривал вариант с возвращением в "Металлург". "Что касается "Магнитки", мне звонил мой друг, который работает в системе клуба, просто спросил, какие планы. Я так понял, что там просто интересовались, но я сразу дал понять, что никакой конкретики и что мы остаемся здесь. Т. е. я ничего не придумывал, ни юлил, а честно все сказал", - рассказал он.

За "Металлург" Самсонов выступал с 2014 по 2018 год, выиграв в его составе Кубок Гагарина (2016).