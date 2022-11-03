3 ноября, 05:00
Интервью
НХЛ

Илья Самсонов: с родными не разговариваем о хоккее вообще

Илья Самсонов: с родными не разговариваем о хоккее вообще
Илья Самсонов
© AP Photo/ Mark J. Terrill

Вратарь "Торонто" — о жизни в Канаде, об отношениях с одноклубниками и усердных тренировках

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Самсонов, одержавший на старте сезона четыре победы подряд, в интервью ТАСС рассказал о том, как его приняли в новой команде, с кем из российских хоккеистов "Вашингтона", где он играл четыре года, поддерживает отношения и когда планирует заняться рыбалкой в Канаде.

— Начало этого сезона в НХЛ видится успешным для вас. Можно ли говорить, что эти четыре победы на старте добавили вам нужных положительных эмоций для дальнейших игр?

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— Я все же перешел в новую команду, тут все новое для меня, новый тренерский штаб как глоток свежего воздуха. Возможно, я немного засиделся в "Вашингтоне". В принципе, даже не хочу вспоминать, что там было. Я сейчас очень рад быть здесь, в этой команде, с ребятами. Я вообще наслаждаюсь, кайфую.

— Были ли предпосылки к такому старту и отличалась ли подготовка к этому сезону от предыдущих лет?

— Думаю, были. Ни для кого не секрет, кто был со мной, что я работал все лето. Все знали, что я делаю, я все кардинально поменял. Стал больше работать в зале, проводил там по 2,5–3 часа каждый день. Плюс немного "сдвинул" лед, и сейчас я с радостью прихожу кататься, не такой уставший. Не так, как раньше, когда я немного форсировал, выходил на лед в июне. Сейчас я начал кататься в середине августа и успел набрать форму перед тренировочным лагерем, хотя я этого боялся. Только в последнюю неделю перед лагерем я стал более-менее хорошо чувствовать себя на льду. Немного переживал, но, как видите, все, что мне советовали в "Торонто" и те, с кем я проходил подготовку, получилось. Плюс добавили разных тренировок: много силовых, немного боксом занимался, чтобы внести разнообразие. Еще были в Майами, где отдыхал с семьей. Там постоянно море, солнце.

Ну и, наверное, эти изменения дают свои плоды: больше стал прислушиваться к тренерам, плюс здесь мы каждый день приходим на лед и тяжело работаем, и это, видимо, сказывается на результате. Пусть сложно сейчас говорить о командном результате, и это не тот старт, которого от нас ждут и которого мы хотим. Но я уверен, что все наладится: у нас талантливые, молодые ребята, все будет хорошо. Просто нам нужно сейчас немного времени.

— Был ли у вас дополнительный настрой на первый матч с "Вашингтоном"?

— Если скажу, что нет, то, наверное, совру (смеется). Конечно, это моя бывшая команда и моя первая игра за новый клуб. Много эмоций, много всего. Ребята и тренерский штаб меня хорошо поддержали. Я знал, как только подписал контракт, что буду играть тот матч, и ни для кого сюрпризом это не было. 

— После той игры была фотография, на которой вы общались с российскими одноклубниками по "Вашингтону". Поддерживаете ли вы с ними связь сейчас?

— Конечно, постоянно с ними общаюсь. Больше с Женей Кузнецовым, иногда Дима Орлов звонит, да и, в принципе, со всеми. С Саней Алексеевым (выступает в системе "Вашингтона" — прим. ТАСС), Саша Овечкин всегда немного занят, но пару раз созванивались. У нас отличные отношения — мы же четыре года были вместе, и это нелегко забыть. Поэтому стараемся всегда общаться, всегда поддерживать друг друга.

— Овечкин что-то советовал, может, в житейском плане?

— Да нет, когда клуб не дал мне квалификационное предложение, Саша позвонил мне, спрашивал, что там произошло, куда я поеду потом. Я ему говорил, что пока не знаю, в ближайшее время определимся. И буквально на следующий день мы подписали контракт с "Торонто".

— После ухода из "Вашингтона" тем летом Витека Ванечека была ли у вас мысль, что вы станете основным вратарем? И насколько неожиданным для вас стало решение клуба не предлагать вам заключить новый контракт?

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— Ну да, мы рассчитывали на это, но понимали, что всякое может произойти — это рынок, и ты никогда не знаешь, где ты окажешься. Нам обещали одно, но получилось другое. Мы ждали контракта, хотели подписать его на два-три года, но получилось так, как получилось. Я здесь, в Торонто, счастлив этому, моя жена счастлива, и мы даже не оглядываемся назад.

— Были ли пускай гипотетические, но шансы вернуться в магнитогорский "Металлург"? Связывался ли с вами клуб?

— Нет, шансов не было. У нас было сразу несколько предложений, и, по-моему, в тот же день, когда я не получил предложения от "Вашингтона", я знал, что подпишу контракт с другим клубом. Выбрали вариант, который нам подходит. Что касается "Магнитки", мне звонил мой друг, который там работает в системе клуба, просто спросил, какие планы. Я так понял, что просто там интересовались, но я сразу дал понять, что никакой конкретики и мы остаемся здесь. То есть я ничего не придумывал, не юлил, а честно все сказал.

— Ну и стоит учесть, что вратарь Василий Кошечкин, с которым вы хорошо общались во время выступления за команду, продлил контракт. Наверняка он просто так свое место в воротах не отдал бы. 

— Да мы, наоборот, рады за Васю. Мы так же хорошо общаемся, когда есть время, можем созвониться, поздравляем друг друга с праздниками. Я очень рад за него, и почему нет? Чем дольше он будет играть, тем лучше для болельщиков и для него самого. Я знаю, как он любит хоккей, как к нему относятся.

— Наверняка вам помогло быстрее адаптироваться к местным условиям то, что вы в "Торонто" были один, без соотечественников в команде?

— Знаете, во-первых, ребята меня хорошо приняли. В первый день сразу написали Остон [Мэттьюс], Вильям Нюландер, Митч [Марнер], Морган [Райлли], все ребята написали: "Добро пожаловать в команду", и я почувствовал себя как дома. Потом я приехал, были российские ребята из фарм-клуба, три человека. Начинал с ними общаться, потихоньку привыкал к команде. Не скажу, что это заняло много времени: все прошло хорошо, быстро, без каких-то проблем. Ребята в команде очень хорошие, тем более мы практически все одного года, не считая [Марка] Джиордано и, наверное, [Джона] Тавареса. Остальные все лидеры, 1996-1997 года рождения, мы все играли друг против друга. И конечно, это помогает: где-то найдешь общую тему для разговора, про молодежный чемпионат мира лишний раз поспрашиваешь, все-таки ребята помнят. Очень легко с ребятами общаешься, и в команде хорошо все. Коллектив супер.

— Получается, ни Мэттьюс, ни Нюландер, ни Таварес абсолютно не ведут себя как звезды?

​— Пока ты не выйдешь с ними на лед, не увидишь, как они играют, в раздевалке не поймешь этого. Ребята все очень скромные, непонятно, кто из них получает по $11 млн или как-то ведет себя с командой по-другому. С одной стороны, это очень поражает, насколько ребята воспитаны, как они относятся к команде, как они переживают за результат, какое на них давление идет сейчас, как они это переживают. Смотришь на них и многому учишься. Очень здорово с такими ребятами находиться в раздевалке, тренироваться.

— После вашего прихода в "Торонто" все видели, что у вас будет конкуренция с Мэттом Мюрреем. Как думаете, могло ли у него быть изначально какое-то преимущество, учитывая его регалии (Мюррей является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" — прим. ТАСС)?

— Тяжело сказать. Он же одну игру сыграл, получил травму. Я как-то особо над этим не думал. Принял для себя такое, что я должен работать каждый день, а на то, что я не могу контролировать, не обращаю внимания.

— Ощутили ли вы на себе совершенно другое отношение к хоккею в Торонто, нежели в Вашингтоне?

— Да, на 100 процентов. Во-первых, очень много внимания уделяется тем же тренировкам: на них приходит больше репортеров, нежели на игру в Вашингтоне. Тут все как под микроскопом: все видят, как ты тренируешься, тем более все журналисты в раздевалке, видят, как идет общение внутри коллектива. Люди любят хоккей, многое узнают, сам город болен хоккеем, и всем тут охота привезти сюда Кубок Стэнли в конце сезона, чтобы отблагодарить болельщиков.

— Какие вопросы вам чаще всего задают местные журналисты?

— Больше по моей игре, как я адаптировался, примерно как вы сейчас спрашиваете. А потом — как ты себя чувствуешь, по игре. Обычные стандартные вопросы. Мне голы не забивать, только шайбу ловить (смеется), поэтому особо ко мне не докапываются.

— Следят ли в вашей семье, что пишут о вас?

— Мы все договорились, что удаляем заметки. Раньше я мог зайти что-то почитать, в том числе про КХЛ, как "Магнитка" выступает, что происходит. А сейчас полностью изолировался от внешнего хоккея, смотрю только нарезки, делаю какие-то выводы. Бывает, пару игр посмотрю по телевизору.

Больше стараюсь отдыхать, с семьей время провести, с собакой погулять — и так много хоккея, половину дня на льду проводишь. А родители и жена вообще перестали читать новости и спрашивать, что происходит. Не разговариваем о хоккее вообще.

— В Зал хоккейной славы не выбирались?

— Пошли в первый или второй день, когда приехали в Торонто — мы на машине сюда ехали из Вашингтона. Больше жена хотела туда сходить (смеется). Конечно, интересно было увидеть, с чего все начиналось, интересно для себя, своего развития. Впечатления положительные.

— Вы сказали про собаку. Наверняка знаете, что в том же фигурном катании эта тема с домашними животными очень популярна в плане обсуждения. Чаще вы с ней гуляете или супруга?

​— У нас кинг-чарльз-спаниель, мы его покупали, когда я играл уже в Америке. Ввиду времени с ним больше жена гуляет. Спасибо ей — она дает высыпаться, следит за бытом, чтобы я не уставал. Если, конечно, есть свободное время, стараюсь ей помочь и с собакой время проводить.

— Насколько известно, вы любите рыбалку. Удалось вам уже выбраться на места, где можно порыбачить?

— Да, я ее очень люблю, мы на эту тему много с Мэттом Мюрреем разговаривали. Может, когда будет попозже побольше времени, съездим с ним или с кем-нибудь из ребят в команде. Пока, если честно, у нас особо времени и нет. Каждые выходные какие-то мероприятия: то у нас командный ужин, то с владельцем клуба куда-то идем, еще что-то. Но желание порыбачить есть. 

Теги:
НХЛ
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