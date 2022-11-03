Самсонов отметил скромность лидеров клуба НХЛ "Торонто"

Российский голкипер рассказал, что его отлично приняли в команде

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Микроклимат в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" хороший, а ведущие игроки коллектива являются скромными ребятами. Об этом в интервью ТАСС рассказал вратарь канадского клуба Илья Самсонов.

Самсонов перешел в "Торонто" нынешним летом на правах неограниченно свободного агента.

"Ребята меня хорошо приняли: в первый день сразу написали Остон [Мэттьюс], Вильям [Нюландер], Митч [Марнер], Морган [Райлли], все ребята написали "Добро пожаловать в команду", и я сразу почувствовал себя как дома. Ребята в команде очень хорошие, тем более мы практически все одного года, не считая [Марка] Джиордано и, наверное, [Джона] Тавареса, - сказал Самсонов. - Остальные лидеры 1996-97 года рождения, мы все играли друг против друга. И, конечно, это помогает: где-то найдешь общую тему для разговора, про молодежный чемпионат мира лишний раз поспрашиваешь, все-таки ребята помнят".

"Пока ты не выйдешь с ними (с лидерами команды - прим. ТАСС) на лед, не увидишь, как они играют, в раздевалке не поймешь этого. Ребята все очень скромные, непонятно, кто из них получает по $11 млн или как-то ведет себя с командой по-другому. С одной стороны, это очень поражает, насколько ребята воспитаны, как они относятся к команде, как они переживают за результат, какое на них давление идет сейчас, как они переживают. Смотришь на них и многому учишься", - добавил он.