Самсонов сравнил отношение к хоккею в Торонто и Вашингтоне

По мнению российского голкипера, в канадском городе гораздо больше любят хоккей, чем в столице США

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Разница в отношении к хоккею в Торонто и Вашингтоне огромная. Такое мнение в интервью ТАСС высказал голкипер "Торонто" Илья Самсонов.

Самсонов перешел в "Торонто" летом на правах неограниченно свободного агента. С 2018 по 2022 год он выступал за "Вашингтон".

"Во-первых, очень много внимания уделяется тем же тренировкам: на них приходят больше репортеров, чем на игру в Вашингтоне. Тут все как под микроскопом: все видят, как ты тренируешься, тем более все журналисты в раздевалке видят, как идет общение внутри коллектива, - сказал Самсонов. - Люди любят хоккей, многое узнают, сам город болен хоккеем, и всем тут охота привезти сюда Кубок Стэнли в конце сезона, чтобы отблагодарить болельщиков".

Самсонов рассказал, какие вопросы ему задают местные журналисты. "Больше по моей игре, как я адаптировался. А потом - как ты себя чувствуешь, по игре, обычные стандартные вопросы. Мне голы не забивать, только шайбу ловить, поэтому особо ко мне не докапываются", - отметил он.