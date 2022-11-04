"Рома" вышла в плей-офф Лиги Европы

В заключительном туре группового этапа итальянская команда победила болгарский "Лудогорец" со счетом 3:1

ТАСС, 4 ноября. Итальянская "Рома" со счетом 3:1 дома обыграла болгарский "Лудогорец" в матче шестого, заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы и вышла в плей-офф турнира.

В составе победителей два мяча с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (56-я и 65-я минуты), один гол на счету Николы Дзаньоло (85). У проигравших отличился Джонатан Рик (42). Защитник гостей Оливье Вердон получил красную карточку на 90-й минуте.

В другом матче группы С испанский "Бетис" со счетом 3:0 обыграл финский ХИК. "Бетис" занял первое место в турнирной таблице с 16 набранными очками. Далее расположились "Рома" (10 очков), "Лудогорец" (7) и ХИК (1).

"Бетис" вышел в 1/8 финала Лиги Европы. "Рома" сыграет в плей-офф за выход в 1/8 финала турнира. "Лудогорец" выступит в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 7 ноября. Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште, решающий матч Лиги конференций пройдет 7 июня в Праге.

Все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций

В 1/8 финала Лиги Европы вышли победители восьми групп. Помимо "Бетиса", это испанский "Реал Сосьедад", английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", бельгийский "Юнион", нидерландский "Фейенорд", германский "Фрайбург" и венгерский "Ференцварош".

Вторые места в группах Лиги Европы, кроме "Ромы", заняли нидерландский ПСВ, французский "Ренн", германский "Унион", английский "Манчестер Юнайтед", датский "Мидтьюлланн", французский "Нант" и "Монако". Они сыграют в раунде плей-офф за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы с командами, занявшими третьи места в группах Лиги чемпионов. Это нидерландский "Аякс", германский "Байер", испанская "Барселона", португальский "Спортинг", австрийский "Зальцбург", донецкий "Шахтер", испанская "Севилья" и итальянский "Ювентус".

В 1/8 финала Лиги конференций вышли турецкие "Истанбул Башакшехир" и "Сивасспор", английский "Вест Хэм", испанский "Вильярреал", французская "Ницца", нидерландский АЗ, шведский "Юргорден", словацкий "Слован". Вторые места в группах заняли итальянская "Фиорентина", бельгийский "Андерлехт", польский "Лех", сербский "Партизан", украинский "Днепр-1", бельгийский "Гент", румынский "Клуж" и швейцарский "Базель". Они сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала с третьими командами квартетов Лиги Европы - это норвежский "Будё-Глимт", кипрский АЕК, болгарский "Лудогорец", португальская "Брага", молдавский "Шериф", азербайджанский "Карабах", турецкий "Трабзонспор" и итальянский "Лацио".

Матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 16 и 23 февраля. На этой стадии не могут встретиться команды из одной страны.